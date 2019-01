Tauron i KGHM uruchomiły punkt ładowania samochodów elektrycznych w Lubinie





Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia i KGHM Polska Miedź uruchomiły w Lubinie pierwszy, dostępny dla wszystkich, punkt ładowania samochodów elektrycznych, podał Tauron.



"Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych wynika z nowego podejścia KGHM do rozwiązań środowiskowych. Ekologia i elektromobilność wpisują się w strategię biznesową spółki przyjętą przez zarząd na lata 2019-2023" - czytamy w komunikacie.



Stacja ładowania została uruchomiona przy centrali KGHM w Lubinie, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48.



"Budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych to kolejny krok w tworzeniu systemu elektromobilności w Tauronie. Już w grudniu uruchomiliśmy dla mieszkańców Katowic usługę casharingu wraz z podstawową infrastrukturą ładowania. Docelowo chcemy zaoferować na zewnątrz usługę budowania infrastruktury ładowania dla e-pojazdów. W Grupie działa już od dwóch lat spółka Magenta, specjalizująca się w usługach dla elektromobilności" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.



"Oddanie do użytku stacji ładowania pojazdów elektrycznych pokazuje, że od strategii i intencji przechodzimy szybko do czynów. Budujemy firmę odpowiedzialną społecznie, inwestującą w rozwiązania ekologiczne. Jednocześnie, wiemy, że popyt na miedź będzie rosnąć, poprzez rozwój branż związane z OZE i elektromobilnością. Dlatego chętnie jesteśmy ambasadorem takich rozwiązań, wspierając jednocześnie rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności" - dodał prezes KGHM Marcin Chludziński.



Ponieważ stacja jest w fazie testów i rozruchu technicznego, aktualnie ze stacji bez ponoszenia jakichkolwiek opłat mogą korzystać wszyscy użytkownicy aut elektrycznych, podano także.



W październiku Tauron i KGHM podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w obszarze budowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, rozwoju usługi carsharingu oraz działań proekologicznych. Pierwszy etap przewiduje realizację uruchomienia stacji szybkiego ładowania w strategicznych dla KGHM oraz Tauron lokalizacjach.



Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.



(ISBnews)