Jak podano w przesłanym PAP komunikacie, rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych wynika z nowego podejścia KGHM do rozwiązań środowiskowych, dlatego ekologia oraz elektromobilność wpisują się w strategię biznesową spółki przyjętą przez zarząd na lata 2019 – 2023.

„Uruchomienie stacjonarnego punktu ładowania samochodów elektrycznych to rezultat ubiegłorocznego porozumienia KGHM z Tauronem, które zakłada współpracę w obszarze rozwoju elektromobilności, usług casharingu (wynajmu aut na minuty), budowania infrastruktury stacji ładowania pojazdów oraz wspólnych działań proekologicznych” - napisano w komunikacie.

Jak podkreślono, KGHM i Tauron wykorzystują w ten sposób własne zasoby do rozwoju innowacyjnych usług z myślą o czystym środowisku w zagłębiu miedziowym.

„Połączenie potencjału spółek kluczowych dla krajowej gospodarki oznacza nie tylko budowę wartości samych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim realną korzyść dla mieszkańców regionu. Ekologia i elektromobilność tworzą płaszczyznę synergii przemysłu wydobywczego, hutniczego i energetycznego. Odgrywają również istotną rolę w działalności obu firm, a także wyznaczają kierunki ich strategicznego rozwoju” - podano w komunikacie.

”Budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych to kolejny krok w tworzeniu systemu elektromobilności w Tauronie. Już w grudniu uruchomiliśmy dla mieszkańców Katowic usługę casharingu wraz z podstawową infrastrukturą ładowania. Docelowo chcemy zaoferować na zewnątrz usługę budowania infrastruktury ładowania dla e-pojazdów. W Grupie działa już od dwóch lat spółka Magenta, specjalizująca się w usługach dla elektromobilności – podkreśla cytowany w komunikacie Filip Grzegorczyk prezes Zarządu Tauron Polska Energia.

„Oddanie do użytku stacji ładowania pojazdów elektrycznych pokazuje, że od strategii i intencji przechodzimy szybko do czynów. Budujemy firmę odpowiedzialną społecznie, inwestującą w rozwiązania ekologiczne. Jednocześnie, wiemy, że popyt na miedź będzie rosnąć, poprzez rozwój branż związanych z OZE i elektromobilnością. Dlatego chętnie jesteśmy ambasadorem takich rozwiązań, wspierając jednocześnie rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności” – mówi cytowany w komunikacie Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Jak podkreślono, miedź jest istotnym i kluczowym elementem stosowanym w budowie silników, baterii, falowników, okablowaniu pojazdów elektrycznych, ale także w stacjach ich ładowania.

„Polska rozwija elektromobilność, realizując tym samym przyjęty przez Unię Europejską pakiet klimatyczny, który zakłada obniżenie emisji CO2 i gazów cieplarnianych. Pojazdy z napędem elektrycznym nie wytwarzają spalin i jeśli będą ładowane energią elektryczną pochodzącą z budowanych przez KGHM odnawialnych źródeł energii np. farm fotowoltaicznych oznaczać to będzie praktycznie brak emisji CO2 co znacznie wpłynie na poprawę jakości powietrza w miastach oraz, co za tym idzie, poprawę stanu zdrowia ich mieszkańców” - czytamy w komunikacie.

Stację szybkiego ładowania przy Centrali KGHM w Lubinie uruchomili wiceprezes KGHM ds. produkcji Radosław Stach, wiceprezes ds. rozwoju KGHM Adam Bugajczuk oraz Agnieszka Sioła, wiceprezes zarządu spółki Magetna Grupa Tauron. Stacja znajduje się przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 48. Jak zaznaczono, ponieważ jest w fazie testów i rozruchu technicznego, aktualnie ze stacji bez ponoszenia jakichkolwiek opłat mogą korzystać wszyscy użytkownicy aut elektrycznych. (PAP)

autor: Roman Skiba