Atal zaoferował 161 mieszkań w Apartamentach Przybyszewskiego 64 w Krakowie



Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Atal rozpoczął sprzedaż kolejnych 161 mieszkań w II etapie krakowskiej inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64, podała spółka. Planowany termin oddania lokali to IV kw. 2021 r.

"Kolejne 161 mieszkań trafiło do sprzedaży w II etapie inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64. Tę część osiedla tworzy siedem segmentów. W siedmio- i dziewięciopiętrowych budynkach łącznie powstanie 299 lokali o szerokiej gamie metrażach - od 27 do 86 m2. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych lokali" - czytamy w komunikacie.

W I etapie inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64 powstały dwa budynki, w tym jeden dwusegmentowy, w których zaprojektowano 92 mieszkania. Wszystkie lokale znalazły już swoich nabywców. Natomiast we wprowadzonej niedawno do sprzedaży pierwszej części II etapu osiedla zarezerwowano już 11 z 138 lokali, podano także.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)