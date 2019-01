W piątek w siedzibie PKM władze samorządowe województwa pomorskiego podpisały umowę z poznańskim Biurem Projektów Komunikacyjnych (BPK) na opracowanie dokumentacji projektowej elektryfikacji linii PKM wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga.

Jak poinformowała Emilia Stawikowska z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, spółka PBK wykona zamówienie za ponad 2,5 mln zł. Dokumentacja projektowa ma być gotowa w ciągu 13 miesięcy.

Projekt zakłada elektryfikację ok. 17 km linii kolejowej nr 248 (na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Osowa) i ok. 1,5 km linii nr 253 (łącznica z linią 201), zarządzanych przez PKM.

Linia PKM od samego początku planowana była jako linia elektryczna, jednak ze względu na brak trakcji elektrycznej na trasie 201 (Gdynia – Kościerzyna), z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie, plany elektryfikacji samorządowa spółka PKM SA musiała odłożyć w czasie, do momentu przygotowania przez PKP PLK projektu elektryfikacji linii 201.

"Elektryfikacja samej linii PKM, bez tworzącej z nią wspólną sieć linii 201 byłaby bezcelowa, bo trakcja elektryczna kończyłaby się +ślepo+ w Rębiechowie. Dlatego cały czas namawialiśmy naszych partnerów z PKP do elektryfikacji linii 201 i obecnie, kiedy PKP PLK taki projekt już przygotowują wspólnie zelektryfikujemy obie nasze linie" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wicemarszałek pomorski Ryszard Świlski.

Wraz z elektryfikacją PKM ma także być zbudowany nowy przystanek Gdańsk Firoga w rejonie tzw. gdańskiej "Doliny Krzemowej", gdzie działa wiele firm z branży IT.

"Już w 2011 r. przewidzieliśmy w naszym projekcie rezerwę terenową pod dodatkowy przystanek w tej lokalizacji, a przejście pod torami na ul. Szybowcowej zostało tak zaprojektowane i wybudowane, aby w przyszłości bezpośrednio nad nim mógł powstać przystanek" - wyjaśnił, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PKM SA Grzegorz Mocarski.

Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących elektryfikacji PKM i budowy nowego przystanku ma być ogłoszony w 2020 r. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021–2023.

Na realizację projektu spółka PKM otrzymała 61,7 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 89 mln zł.

Pomorska Kolej Metropolitalna czyli ok. 20-kilometrowa nowa linia między Gdańskiem Wrzeszczem a Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy i dalej łącząca się z istniejącą linią kolejową Gdynia-Kościerzyna została uruchomiona we wrześniu 2015 roku. PKM jest pierwszą w Polsce linią kolejową wybudowaną przez samorząd wojewódzki. Jest to największy projekt infrastrukturalny samorządu województwa pomorskiego realizowany w latach 2008-2017. Projekt o wartości 1,2 mld zł w znaczącym stopniu został zrealizowany dzięki funduszom z UE.(PAP)

autor: Robert Pietrzak