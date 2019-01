Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, którego współgospodarzami będą Polska i Stany Zjednoczone, ma odbyć się w Warszawie w dniach 13-14 lutego.

Jak ocenił na piątkowym briefingu prasowym Szczerski, konferencja będzie najważniejszym wydarzeniem dyplomatycznym odbywającym się w polskiej stolicy od czasu szczytu NATO z 2016 r. Prezydencki minister zapowiedział, że wezmą w niej udział kraje z całego świata zainteresowane rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie, zaś jej głównym celem będzie "omówienie różnych scenariuszy dla pokoju na Bliskim Wschodzie".

"To jest miejsce, gdzie ściera się bardzo wiele interesów, jest także miejscem wielu konfliktów, wielu napięć i ważne, żeby podchodzić twórczo do sytuacji na Bliskim Wschodzie i szukać nowych dróg wyjścia" - oświadczył. W jego ocenie, wiele z dotychczasowych rozwiązań problemów tego regionu zakończyło się niepowodzeniem. "Dziś potrzeba rzeczywiście nowego podejścia do polityki bliskowschodniej, a ta warszawska konferencja ma stworzyć okazję do dyskusji na ten temat" - dodał.

Zdaniem Szczerskiego ważny jest nie tylko wybór Warszawy jako miejsca konferencji, ale też wybór Polski jako jej współorganizatora obok Stanów Zjednoczonych. "To też podkreśla nasze znaczenie, rosnącą rolę Polski na arenie międzynarodowej w drugim roku naszego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa (ONZ-PAP), a także podkreśla praktyczny wymiar rozwijającego się partnerstwa polsko-amerykańskiego" - zaznaczył.

Jak mówił, w konferencji wezmą udział delegacje na różnym szczeblu, w tym ministrowie spraw zagranicznych kilkudziesięciu państw, zaś prezydent Andrzej Duda podejmie wszystkich uczestników konferencji jako gospodarz uroczystej inauguracji spotkania na Zamku Królewskim.

Ponadto - zapowiedział Szczerski - 13 lutego planowane są spotkania bilateralne prezydenta. "Na pewno już mogę dzisiaj powiedzieć, że będzie spotkanie z (sekretarzem stanu USA) Markiem Pompeo, osobne, tutaj w Pałacu Prezydenckim" - poinformował.

Zaznaczył, że pełną listę uczestników oraz harmonogram obrad przedstawi MSZ, które odpowiada z polskiej strony za organizację konferencji.

Szczerski podkreślił ponadto, że podczas jego ostatniej wizyty w Indiach zaprosił na konferencję minister spraw zagranicznych tego kraju Sushmą Swaraj, która - jak mówił - "potwierdziła, że ma zamiar wybrać się do Warszawy".

"To będą globalni partnerzy - nie tylko region, nie tylko Europa" - oświadczył.

O tym, że Polska i USA będą współgospodarzami spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, poinformowało w piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu, które zostało wydane jednocześnie przez rządy: Polski i Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej informował o tym również amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo w stacji telewizyjnej Fox News. Jak powiedział, międzynarodowa konferencja miałaby się odbyć w Polsce w dniach 13-14 lutego i "koncentrować się na stabilności, pokoju, wolności i bezpieczeństwie w regionie Bliskiego Wschodu".

Szczerski mówił wcześniej PAP, że "spotkanie to było przygotowywane od dłuższego czasu i będzie kolejnym elementem wskazującym na zaangażowanie Polski w dyplomację wielostronną, służącą polityce globalnego bezpieczeństwa". Podkreślił, że będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w drugim roku członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska objęła niestałe, dwuletnie członkostwo w RB ONZ w styczniu 2018 r. i będzie je sprawować do końca obecnego roku.

