Savills: Transakcje inwestyc. w nieruchomościach to ponad 7,2 mld euro w 2018



Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce przekroczył 7,2 mld euro w 2018 r., co oznacza blisko 45-proc. wzrost r/r, wynika z danych firmy Savills. Zgodnie z prognozami Savills, dobra kondycja rynku inwestycyjnego w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce utrzyma się w 2019 r.

"Po trzech kolejnych latach dominacji sektora handlowego, która trwała od 2015 r., nieruchomości biurowe ponownie znalazły się na szczycie listy aktywów preferowanych przez inwestorów. Był to jednak w dalszym ciągu bardzo dobry rok dla nieruchomości handlowych, gdzie za ponad 70% całkowitego wolumenu odpowiadały transakcje przeprowadzone w pierwszym kwartale. W 2018 r. inwestorzy stopniowo zwracali się ku nieruchomościom magazynowym i przemysłowym, co znalazło swoje odzwierciedlenie w regularnych wzrostach w tym sektorze obserwowanych co kwartał" - powiedział dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego Marek Paczuski, cytowany w komunikacie.

Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2018 r. na poziomie ponad 7,2 mld euro to o 2,2 mld euro więcej od wyniku osiągniętego w 2017 r. (5 mld euro). Savills przypomina, że był to wówczas rok rekordowy. Zgodnie z danymi firmy, najwyższe w historii wolumeny transakcji odnotowano również w każdym z głównych sektorów rynku nieruchomości komercyjnych. W 2018 r. w nieruchomości biurowe zainwestowano 2,75 mld euro, a w nieruchomości handlowe 2,5 mld euro. Imponujący wzrost odnotowano w przypadku nieruchomości magazynowych i przemysłowych (1,84 mld euro). Na nieruchomości hotelowe przypadło blisko 120 mln euro.

Na rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych w 2018 r. odnotowano wzrost wartości transakcji inwestycyjnych aż o 83% r/r. Uwaga inwestorów przeniosła się z segmentu handlowego na sektor logistyczny głównie w wyniku jego dynamicznego rozwoju w skali globalnej napędzanego przez branżę e-commerce, podano także.

"Inwestorów przyciągają przede wszystkim bardzo silne podstawy do dalszego, długoterminowego wzrostu sektora logistycznego. Dużym atutem nieruchomości magazynowych i przemysłowych jest fakt, że są one bardzo zróżnicowaną klasą aktywów. Sektor oferuje atrakcyjne produkty zarówno dla funduszy typu core, jak i dla inwestorów oportunistycznych, jak również możliwość przeprowadzania transakcji portfelowych na dużą skalę" - dodał dyrektor zespołu doradztwa inwestycyjnego w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych John Palmer.

W 2018 roku wzmocnił się trend związany z napływem kapitału z Azji. Fundusze z tego regionu zainteresowane były głownie najlepszymi budynkami biurowymi i logistycznymi, jak również całymi portfelami obiektów magazynowo-przemysłowych. Również fundusze z Afryki Południowej, które tradycyjnie skupione były na nieruchomościach handlowych, zaczęły interesować się sektorem logistycznym, wskazał też Savills.

"2018 rok był rekordowy także pod względem stóp kapitalizacji dla najlepszych obiektów, które osiągnęły poziom nieodnotowywany dotąd w żadnym z głównych sektorów rynku nieruchomości komercyjnych, schodząc poniżej psychologicznej bariery 5% w sektorze biurowym i notując poziom niewiele przekraczający 5% w sektorze logistycznym. To ustanawia zupełnie nowy punkt odniesienia dla rynku i pozostawia furtkę dla kompresji stóp kapitalizacji dla nieruchomości i lokalizacji spoza segmentu prime" - powiedział Paczuski.

W 2018 r. zrealizowano transakcje, których stopa zwrotu w sektorze biurowym szacowana jest na ok. 4,7-4,75%, a w sektorze handlowym nawet nieco powyżej 4%. W przypadku najlepszych powierzchni magazynowo-przemysłowych stopy kapitalizacji zbliżyły się do poziomu 5,15%, wymieniono w materiale.

"Zgodnie z prognozami Savills, dobra kondycja rynku inwestycyjnego w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce utrzyma się w 2019 r. m.in. dzięki wzrostowi PKB, wysokiemu poziomowi konsumpcji, a także rekordowo niskiej stopie bezrobocia oraz inwestycjom publicznym. Wysoka aktywność inwestorów spodziewana jest przede wszystkim w sektorze nieruchomości biurowych i magazynowo-przemysłowych. Stopy kapitalizacji powinny utrzymać się na obecnym poziomie" - podsumowała firma doradcza.

(ISBnews)