Przetarg na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, wraz z innymi dokumentami potrzebnymi do wniosku o decyzję środowiskową wygrała firma Schuessler - Plan Inżynierzy sp. z o.o., która w przetargu zaproponowała najniższą cenę - 4,78 mln zł. Projektowany odcinek będzie miał ok. 70 km długości, a do zadań wykonawcy tej dokumentacji należeć będzie m.in. wskazanie możliwego przebiegu drogi (w minimum pięciu różnych wariantach).

Na podstawie założeń technicznych biuro projektowe ma też oszacować koszty budowy w każdym z tych planowanych przebiegów, wykonać inwentaryzację przyrodniczą i analizę wpływu drogi o proponowanych rozwiązaniach, na miejscowe środowisko, również zbierając dane o potrzebach, preferencjach czy ewentualnych protestach okolicznych mieszkańców. W ten sposób ma powstać analiza wielokryterialna z oceną każdego z wariantów.

Prezes firmy Schuessler - Plan Inżynierzy sp. z o.o. Thomas Stein przyznał, że na razie trudno przewidzieć, w ilu wariantach będzie analizowany przebieg, bo potrzebne będzie do tego tzw. studium korytarzowe. Zwracał uwagę na aspekty środowiskowe, które dla tego odcinka muszą być bardzo dokładnie analizowane.

Przygotowane materiały mają pozwolić na wystąpienie przez drogowców z wnioskiem o decyzję środowiskową; co jest planowane na maj 2021 roku. Jak mówił dyrektor oddziału GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski, jeśli terminy zostaną dotrzymane, to przetarg na wykonawstwo odcinka Ełk-Knyszyn powinien być ogłoszony w kwietniu 2023 roku. Realizacja samej inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” przewidziana jest na lata 2024–2027.

W podpisaniu umowy wzięło udział kilku parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Poseł Kazimierz Gwiazdowski zwracał uwagę na znaczenie takiej inwestycji np. dla mieszkańców Grajewa, co w połączeniu z trasą Via Baltica pozwoliłoby "wyprowadzić ruch z miasta". Poseł z Ełku (Warmińsko-Mazurskie) Wojciech Kossakowski dodał, że również w tym mieście będą się w ten sposób przecinały bardzo ważne szlaki komunikacyjne.

S16 ma być fragmentem przyszłej trasy Via Carpatia, z północy na południe Europy.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk