AAA Auto: W Polsce było przeszło 2,5 mln ofert sprzedaży aut używanych w 2018 r.



Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - W Polsce na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych pojawiło się 2 523 688 ofert sprzedaży samochodów używanych w 2018 roku, wynika z rocznego raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach. Był to najlepszy wynik ze wszystkich krajów, w których działa Grupa AAA Auto - Polska wyprzedziła Czechy, Słowację i Węgry.

Podobnie jak w roku 2017, pierwszą pozycję w rankingu najczęściej oferowanych na sprzedaż aut zajął Opel Astra.

Mediana ceny samochodu używanego w Polsce w 2018 roku wyniosła 16,9 tys. zł, mediana przebiegu samochodu używanego w Polsce w 2018 roku to 180 tys. km, a mediana wieku samochodu używanego w Polsce w 2018 roku wyniosła 11,4 lat, podano.

"Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych pojawiło się w województwie mazowieckim (423 491 ofert), a najmniej w województwie opolskim (42 032 ofert)" - czytamy w komunikacie.

Największa liczba ofert prezentowała samochody z silnikami diesla, benzynowym oraz LPG. W tej kwestii sytuacja nie uległa żadnej zmianie od 2017 roku, wskazano także.

"W samym tylko grudniu 2018 roku w Polsce pojawiło się 246 884 ofert sprzedaży samochodów używanych, czyli o niemal 15 000 mniej niż w listopadzie ubiegłego roku. Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż, podobnie jak w miesiącu poprzednim, był Opel Astra, na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Passat, a na trzecim Audi A4. Mediana ceny samochodu używanego oferowanego do sprzedaży wzrosła o niemal 700 zł w porównaniu do listopada 2018 roku" - czytamy dalej.

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w grudniu 2018 pojawiło się w województwie mazowieckim (42 187 ofert), a najmniej w województwie opolskim (4 163 ofert). Podobnie jak w listopadzie ubiegłego roku, największa liczba ofert prezentowała samochody z silnikami diesla, benzynowym oraz LPG, podsumowano.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto Sp. z o.o.

(ISBnews)