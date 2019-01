Źródło: PAP

Rząd Włoch oświadczył we wtorek, że przyjmuje do wiadomości wynik głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin, która odrzuciła proponowany przez rząd Theresy May projekt umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Włochy chcą działać, by ograniczyć negatywne skutki brexitu.