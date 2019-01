Za te pieniądze samorządy mogą kupić nowe autobusy elektryczne albo nowe trolejbusy, które mają własne baterie. W ramach dofinansowania można też zbudować stacje ładowania.

Konkurs jest otwarty dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, jak i dla miast średnich tracących swoje funkcje gospodarcze. Zgodnie z zasadami, jedno miasto może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, przy czym wsparcie Unii Europejskiej wynosi maksymalnie 85 proc. kosztów inwestycji.

Wszystkie pojazdy będą musiały spełniać wymogi programu Dostępność Plus, czyli np. być przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

"To pierwszy konkurs z Programu Infrastruktura i Środowisko na rozwój komunikacji miejskiej adresowany również do miast średnich. Do tej pory z dofinansowania transportu publicznego korzystały miasta wojewódzkie i otaczające je gminy" - mówi cytowany w komunikacie wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski