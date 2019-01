MIiR: KE wydała pozytywną decyzję ws. toru wodnego Świnoujście-Szczecin



Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska wydała drugą w tym roku pozytywną decyzję dla projektów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR). Oznacza to, że Urząd Morski w Szczecinie dostanie ponad 1,2 mld zł dofinansowania z funduszy europejskich na projekt "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m". Pozytywna decyzja KE potwierdziła unijny wkład. Całe przedsięwzięcie jest warte przeszło 1,4 mld zł.

"Tor - na długości ok. 62 km - zostanie nie tylko pogłębiony do 12,5 m, ale także poszerzony. Wykonane zostaną również mijanki, przebudowane skarpy brzegowe. Pogłębione i poszerzone będą obrotnice statków, oznakowanie nawigacyjne zostanie zmodernizowane i przystosowane do nowych warunków" - czytamy w komunikacie.

To niezwykle ważne przedsięwzięcie, ponieważ tor wodny Świnoujście-Szczecin zapewnia dostęp do portu w Szczecinie. Prace, które zostaną wykonane dzięki funduszom z POIiŚ, poprawią konkurencyjność portu, obniżą koszty przewozu ładunków transportem morskim, a także pozwolą na przewożenie tą drogą większej ilości ładunków, podano również.

To 80. pozytywna decyzja KE dla projektów POIiŚ 2014-2020.

(ISBnews)