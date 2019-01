Na środowej konferencji prasowej prezydent Warszawy zapowiedział, że po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza planowane jest podjęcie wspólnych inicjatywy stolicy i kilku miast.

Pytany, czy jego zdaniem PO powinna wystawić swojego kandydata w przedterminowych wyborach prezydent Gdańska, Trzaskowski odpowiedział: "Dzisiaj odbędzie się zarząd Platformy Obywatelskiej, będziemy podejmowali wszystkie decyzje". "Ja myślę przede wszystkim, że powinniśmy uszanować wolę pana prezydenta Adamowicza, ale o tym będziemy decydowali na zarządzie dzisiaj" - dodał.

"Po zarządzie Platformy będzie informacja o tych wszystkich decyzjach, które dotyczą PO, a jeżeli chodzi o decyzje związane z inicjatywami podejmowanymi przez miasta, to też będziemy o tym informowali" - mówił Trzaskowski. "Chodzi o nam o to, żeby kilka inicjatyw podjąć wspólnie z innymi miastami, dlatego że stała się rzecz bez precedensu, przede wszystkim chcemy pokazać solidarność z Gdańskiem" - podkreślił.

Prezydent stolicy potwierdził też, że wybiera się na pogrzeb Pawła Adamowicza, który odbędzie się w sobotę.

W niedzielę wieczorem 27-letni Stefan W. podczas finału WOŚP w Gdańsku wtargnął na scenę i zaatakował nożem prezydenta Adamowicza. Jeszcze w nocy samorządowiec przeszedł pięciogodzinną operację. Po jej zakończeniu lekarze z gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego informowali, że urazy, jakich doznał samorządowiec "były bardzo ciężkie"; wyjaśniali, że doznał on poważnej rany serca, rany przepony i ran narządów wewnątrz jamy brzusznej". W poniedziałek krótko przed godz. 15 Centrum poinformowało, że prezydent Adamowicz zmarł.

W poniedziałek gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 27-letniego Stefana W. - sprawcy śmiertelnego ataku na prezydenta Gdańska. Wcześniej mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Czyn ten zagrożony jest karą co najmniej 12 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocia. Stefan W. nie przyznał się do jego popełnienia.

Pogrzeb Adamowicza odbędzie się w sobotę. Szczegóły dotyczące uroczystości ma przedstawić w środę rzeczniczka prasowa nieżyjącego samorządowca Magdalena Skorupka-Kaczmarek. (PAP)