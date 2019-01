Dekpol sprzedał 569 lokali, rozpoznał w wyniku 591 w 2018 r.



Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Dekpol, na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych, sprzedał 569 lokali w 2018 r. wobec 802 lokali sprzedanych rok wcześniej, podała spółka. Ponadto firma rozpoznała w wyniku finansowym 591 lokali wobec 573 lokali rozpoznanych w 2017 roku (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu).

"Z uwagi na sprzedaż w 2018 roku inwestycji mieszkaniowych o wyższym prestiżu w stosunku do roku ubiegłego (m.in. Grano Residence w Gdańsku), przekładającym się na wyższe ceny transakcyjne przy niższej sprzedaży lokali w ujęciu ilościowym, wartość sprzedaży lokali w 2018 roku odbiega jedynie o ok. 9% od wartości lokali sprzedanych w 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. łączna liczba lokali oferowanych przez spółkę do sprzedaży wynosiła 480, podano również.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. Dekpol miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

