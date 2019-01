Groupe PSA uruchomiła w Tychach nową linię do produkcji silników benzynowych



Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Groupe PSA oficjalnie uruchomiła w swoim tyskim zakładzie nową linię montażową dla 1,2-litrowych, trzycylindrowych silników benzynowych Turbo PureTech, podała firma. PSA zainwestowało w fabryce 250 mln euro.

"Tychy wpisały się na trwałe w historię polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Dziś jest on w #PL na fali wznoszącej. Odpowiada za ok. 8% naszego PKB. Priorytetem rządu jest wzmacnianie tej branży. Kładziemy nacisk na wysokopłatne i zaawansowane technologicznie miejsca pracy" - napisała w serwisie Twitter minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która wzięła udział w wydarzeniu.

PSA podaje, że moce produkcyjne zaplanowano do 460 tys. szt. silników, by sprostać rosnącemu popytowi klientów na silniki benzynowe.

Groupe PSA to francuski producent samochodów, właściciel marek Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel i Vauxhall.

(ISBnews)