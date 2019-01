Był on pytany w czwartek w Brukseli o ewentualny udział Mogherini w konferencji w Warszawie.

„Szefowa unijnej dyplomaci nie weźmie udziału (w konferencji w Warszawie – PAP), ponieważ w tym czasie ma inne potwierdzone plany podróży” - powiedział urzędnik.

Dodał, że w sprawie konferencji jest ciągle sporo niepewności co do udziału „wielu inny państw członkowskich na poziomie ministerialnym”. „Czy będzie to poziom ministerialny, czy nie? Ta kwestia jest ciągle otwarta” – wskazał.

W piątek amerykański Departament Stanu i polskie MSZ poinformowały, że w dniach 13-14 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja ministerialna w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wcześniej konferencję zapowiedział w rozmowie ze stacją Fox News sekretarz stanu Mike Pompeo, który mówił, że szczególna uwaga poświęcona zostanie wpływom Iranu w regionie Bliskiego Wschodu.