Model Adapt BB to obuwie do koszykówki, które zawiera elektroniczne podzespoły na poziomie zaawansowania smartfona, w tym procesor i pamięć. Będą ładowane za pośrednictwem bezprzewodowej ładowarki. Proces ten ma trwać kilka godzin, a żywotność baterii wynosi około dwóch tygodni.

Inteligentne obuwie Nike ma automatycznie dostosowywać się do kształtu stopy zaraz po jego założeniu. Można kontrolować stopień dopasowania za pomocą specjalnych przycisków, które znajdują się po bokach obuwia. Można to także zrobić za pomocą aplikacji.

Czy nowe obuwie Nike’a okaże się technologicznym przełomem czy niepotrzebnym lansiarskim gadżetem? Twórcy przekonują, że aplikacja ma duże znaczenie – ma być interfejsem do ciągłej relacji pomiędzy użytkownikiem, firmą a obuwiem. Jeśli wyrazisz zgodę, obuwie będzie przesyłało dane do firmy, która będzie je co jakiś czas bezprzewodowo aktualizowała w celu dostosowania obuwia do preferencji użytkownika. Nike podkreśla, że nie sprzedaje danych użytkowników.

Inteligentne obuwie Nike można zaprogramować tak, żeby idealnie pasowało do gry w koszykówkę, ale też tak, by nadawało się do innego użytku.

Głównym celem technologii jest idealne dopasowanie buta do stopy, czego nie umożliwiają sznurowadła. Zapewnić ma to mały, obudowany silnik, który był przez lata rozwijany i testowany. Nie tylko po to, żeby dobrze spełniać swoją funkcję, ale także po to by wytrzymać duże obciążenia, jakim są poddawane buty.

Premiera Adapt BB ma nastąpić w połowie lutego.