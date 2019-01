Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,67 proc., do 24.379,10 pkt.

S&P 500 wzrósł o 0,76 proc. i wyniósł 2.635,96 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,71 proc. do 7.084,46 pkt.

Gazeta Wall Street Journal poinformowała, opierając się na nieoficjanych informacjach, że sekretarz skarbu Steven Mnuchin rozważa możliwość obniżenia taryf celnych nałożonych przez USA na Chiny.

Miałby to być element prowadzonych negocjacji handlowych między USA i Chinami.

Zgodnie z informacjami gazety, Mnuchin chce albo całkiem znieść niektóre cła, albo część z nich obniżyć.

Informacje o możliwych zmianach ceł zdecydowanie poprawiły nastroje inwestorów i wywołały wzrosty na amerykańskich giełdach.

Na Wall Street rozkręca się sezon wynikowy. Ponad 5 proc. traciły walory Morgan Stanley, po tym jak bank rozczarował rynek poziomem zysku oraz przychodami netto w IV kw., w szczególności z działalności tradingowej.

Wyniki wyraźnie ograniczyły tegoroczne wzrosty kursu spółki, które do środowego były od początku roku na 12-proc. plusie, niemal połowę więcej niż cała branża (S&P financials jest w tym roku na plusie o 6,6 proc.) i trzykrotnie więcej niż szeroki rynek (+4,4 proc. S&P 500).

Ok. 1 proc. zniżkowały walory Apple, po tym jak główny poddostawca spółki - tajwański TSM przedstawił niższą od konsensusu prognozę przychodów na I kw. 2019 r.

Negatywnie na akcje z sektora technologicznego może oddziaływać również informacja, że amerykańskie władze federalne prowadzą dochodzenie w sprawie chińskiego giganta telekomunikacyjnego Huawei Technologies Co. - o rzekomą kradzież tajemnic handlowych T-Mobile US Inc.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w styczniu wzrósł do 17,0 pkt. z 9,1 pkt. vs oczekiwane 9,5 pkt.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 3 tys. do 213 tys. (5-tygodniowe minimum) vs. oczekiwany wzrost do 220 tys.

Z uwagi na "shutdown" nie zostały opublikowane dane z rynku nieruchomości - rozpoczęte budowy domów i wydane pozwolenia na budowę za grudzień.

Część agencji rządu federalnego w USA nie pracuje już 27. dzień, co zdaniem ekonomistów w połączeniu z ryzykiem eskalacji wojny handlowej z USA niesie coraz większe ryzyko wyraźnego osłabienia dynamiki wzrostu gospodarki USA w I kwartale.

Najnowsza Beżowa Księga Fed, opisująca bieżący stan gospodarki USA, pokazała, że choć rozwija się ona wciąż w solidnym tempie, to pojawiają się w niej kolejne słabe punkty (ograniczenia po stronie podaży pracy, obawy o zmienność na rynkach, rosnące stopy procentowe, niepewność handlowa i polityczna). (PAP)