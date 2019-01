Geomar - spółka zależna Sygnity - chce złożyć wniosek o upadłość



Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Geomar - spółka zależna Sygnity - podjęła decyzję o złożeniu wniosku o upadłość i przystąpił do jego złożenia w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podało Sygnity.

"Zarząd Sygnity informuje, że w związku ze zidentyfikowaniem przez zarząd spółki zależnej od emitenta - Geomar S.A. z siedzibą w Szczecinie przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia potencjalnej niewypłacalności Geomar, zarząd Geomar po ich przeanalizowaniu, w szczególności stwierdzeniu braku możliwości pozyskania dofinansowania bieżącej działalności Geomar lub sprzedaży przedsiębiorstwa, podjął w dniu 18 stycznia 2019 roku decyzję o złożeniu wniosku o upadłość i przystąpił do jego złożenia w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy" - czytamy w komunikacie.

Sygnity posiada 100% akcji Geomar i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, natomiast przedmiot działalności Geomar obejmuje realizowanie pełnego zakresu prac w zakresie: geodezji, kartografii, fotogrametrii, geoinformatyki oraz cyfryzacji, podano także.

"Jednocześnie w nawiązaniu do informacji przekazanych przez emitenta w raporcie bieżącym nr 3/2019 w sprawie wstępnych skonsolidowanych danych finansowych za rok obrotowy 2017/2018 oraz w sprawozdaniu z działalności grupy Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2018 roku odnośnie decyzji o dokonaniu odpisów księgowych dotyczących działalności spółek zależnych od emitenta na łączną kwotę ok. 10,9 mln zł, zarząd emitenta informuje, że na chwilę publikacji niniejszego raportu nie ma wiedzy o konieczności dokonania dalszych istotnych odpisów w związku z ww. zdarzeniem w odniesieniu do wyników skonsolidowanych grupy emitenta" - czytamy także.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.



