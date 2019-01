Według informacji Departamentu Stanu po spotkaniu Pompeo z Kim Jong Czolem doszło do "produktywnych" rozmów na poziomie roboczym dyplomatów obu krajów. Departament poinformował również, że specjalny przedstawiciel USA ds. Korei Płn. Stephen Biegun w ten weekend uda się do Szwecji na międzynarodową konferencję poświęconą Korei Północnej.

Wcześniej w piątek Kim Jong Czol spotkał się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem a rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders poinformowała, że USA czynią postępy w rozmowach z Koreą Płn. na temat denuklearyzacji, ale utrzymują sankcje wobec tego kraju.

Biały Dom poinformował także, iż Trump planuje przeprowadzenie drugiego spotkania na szczycie z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem pod koniec lutego. Miejsce tego spotkania ma zostać podane w późniejszym terminie.

Po zeszłorocznym szczycie w Singapurze Kim Dzong Un zadeklarował dążenie do denuklearyzacji, ale do tej pory w tej sprawie osiągnięto znikome postępy. W negocjacjach nastąpił impas i Stany Zjednoczone wznowiły kontakt z Koreą Płn. po noworocznym orędziu północnokoreańskiego dyktatora, w którym wyraził on gotowość do spotkania z Trumpem. (PAP)