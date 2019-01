Minister oczekuje, że nowe przepisy zwiększą poziom konkurencyjności zamówień, wprowadzą ułatwienia dla MŚP, przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, a także do obniżenia cen na niektóre usługi publiczne.

Z danych MPiT wynika, że 35 tys. podmiotów zamawia w Polsce towary i usługi w systemie zamówień publicznych, co w 2017 roku generowało 8 proc. polskiego PKB. "Jednocześnie w jednym przetargu w Polsce składanych jest nie więcej niż 2,5 oferty. To znaczy, że polscy przedsiębiorcy mają chyba przekonanie, że zamówienia publiczne są pewnym klubem dla wybranych, a nie możliwością rozwoju, atrakcyjnym rynkiem dostarczenia towaru, czy świadczenia usługi przez każdy podmiot" - powiedziała Emilewicz.

„Nowe Prawo zamówień publicznych przemodeluje ten rynek. Chcielibyśmy po pierwsze poszerzyć dostęp do zamówień dla małych i średnich firm. W ten sposób chcemy przyczynić się do realizacji celu zapisanego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, by małe przedsiębiorstwa stawały się średnimi, a średnie - dużymi. W oparciu o dostarczenie towaru czy usług dla strony publicznej przejście przez tę drabinę może być łatwiejsze" - tłumaczyła minister.

Nowe prawo miałoby wyrównać pozycję dostawcy w relacji do zamawiającego. "Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo dużą asymetrią - zamawiający narzuca warunki umów, a z trudnością dostarczenia musi się mierzyć samodzielnie wykonawca" - zaznaczyła. Jak dodała: "Jeżeli mówimy o zamówieniach bardzo złożonych i skomplikowanych, jak usługi budowy dróg czy mostów, to one wymagają pełnego partnerstwa i pełnej odpowiedzialności po obu stronach i tę odpowiedzialność chcielibyśmy również zrównać".

Ustawa – według minister - miałaby także zapewnić większą otwartość strony publicznej na zamówienia towarów i usług wysoko zaawansowanych technologicznie. "Chcielibyśmy jeszcze bardziej spopularyzować i ułatwić zamówienia przedkomercyjne czy też zamówienia innowacyjne" - zapowiedziała szefowa MPiT, tłumacząc, że w znowelizowanym prawie z 2016 roku przewidziano takie możliwości, ale są one wykorzystywane w bardzo niewielkim stopniu.