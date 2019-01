W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,38 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,41 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,29 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,08 proc.

Poniedziałkowy handel na giełdach może upływać przy obniżonej zmienności z uwagi na nieobecność inwestorów z USA, którzy obchodzą dzień Martina Luthera Kinga.

Nawet 5 proc. zniżkowały po otwarciu walory Just Eat, brytyjskiej platformy zamówień posiłków online. Rynek negatywnie przyjął natychmiastową rezygnację dotychczasowego CEO P. Plumba.

Ok. 1,5 proc. tracą notowane w Paryżu akcje Orange, a ponad 4 proc. zniżkują notowania hiszpańskiego Euskaltel. Orange poinformowało w poniedziałek, że nie rozważa przejęcia 100-proc. udziałów w hiszpańskiej spółce. Spekulacje, iż Orange zamierza przejąć Euskaltel wywindowały w piątek akcje tej spółki o 11 proc.

Indeks Stoxx Europe 600 ma za sobą 3 wzrostowe tygodnie z rzędu, a od grudniowego dołka odrobił już 8 proc.

Na giełdach trwa sezon wyników. Analitycy spodziewają się, że europejskie spółki zaraportują w 2019 r. wzrost zysków na poziomie 7,2 proc. vs. 5,1 proc. w 2018 r. Dla spółek z USA oczekiwania plasują się na poziomie ok. 6,7 proc. vs 24 proc. w 2018 r.

"Wskaźniki aktywności w IV kw. były słabe, szczególnie w Europie, co sugeruje, że wyniki będą stanowiły wyzwanie (dla rynku - PAP) i prawdopodobnie będą niższe niż konsensus. Prognozujemy, że dynamika zysków na akcję w Europie spadnie rdr o kilka procent" - napisali w poniedziałkowej nocie analitycy JPMorgan.

Nad ranem z Chin napłynęły nieco wyższe od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za grudzień, które pozytywnie kontrastowały z ostatnimi wskazaniami makro z Państwa Środka.

Mimo to inwestorzy doskonale wiedzą, że gospodarka Chin zwalnia.

PKB Chin wzrósł w IV kw. 2018 r. o 6,4 proc. rdr. To najniższy kwartalny odczyt dynamiki PKB Chin od 2009 r.

W całym 2018 r. PKB Chin wzrósł w najniższym tempie od 1990 r. - o 6,6 proc., o 0,1 pkt. proc. mniej niż w 2017 r.

"Zgodny z oczekiwaniami odczyt PKB, okraszony zbliżonymi do konsensusu wynikami produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w grudniu i determinacją władz, by stymulować wzrost pokazują jednak, że jak na razie bazowym scenariuszem dla Chin pozostaje łagodne lądowanie" - ocenili w porannym raporcie ekonomiści PKO BP.

Stany Zjednoczone i Chiny nie osiągnęły niemal żadnych postępów w najważniejszych częściach negocjacji handlowych, w tym dotyczących ochrony praw intelektualnych - wynika z nieoficjalnych ustaleń agencji Bloomberg.

W trendzie bocznym pozostają z rana notowania funta szterlinga - GBP/USD jest wyceniany nieco poniżej 1,29. Wieczorem premier Wlk. Brytanii Theresa May ma przedstawić parlamentowi "plan B" dotyczący Brexitu, po odrzuceniu przez Izbę Gmin wynegocjowanej z UE umowy ws. wyjścia ze Wspólnoty.

EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,138, USD/JPY spada o 0,2 proc. do 109,6.

Ceny ropy naftowej utrzymują się w okolicy 2-miesięcznych maksimów

Baryłka ropy WTI w dostawach na luty na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 53,8 USD za baryłkę, a Brent w dostawach na marzec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 625 USD za baryłkę.

Brexit pozostaje w centrum uwagi rynków finansowych.

Międzypartyjne rozmowy w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska, które mogłyby uzyskać poparcie w parlamencie spełzły na niczym - wynika z przecieków prasowych po weekendowych naradach rządu May.

Premier będzie próbować zmienić zapisy "Irish backstop", kluczowego dla UE fragmentu umowy, który zapewnia brak "twardej granicy" między Irlandią, a Irlandią Północną. Bruksela wielokrotnie sygnalizowała, że umowa o Brexicie nie podlega renegocjacji.

Otwartą kwestią pozostaje ewentualne odsunięcie w czasie zaplanowanego na 29 marca formalnego opuszczenia przez UK Wspólnoty. Chaos polityczny na Wyspach coraz bardziej przemawia za takim scenariuszem.

W dalszej części tygodnia w centrum uwagi znajdą się najważniejsze banki centralne - w środę decyzje o stopach procentowych przedstawi Bank Japonii, a w czwartek Europejski Bank Centralny.

Rynki będą także śledzić informacje napływające ze szwajcarskiego kurortu Davos, gdzie we wtorek rozpoczyna się coroczne Forum Ekonomiczne. Z uwagi na "shutdown" na spotkaniu zabraknie delegacji rządu z USA.