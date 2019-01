Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w ubiegłym roku o 3,6 proc.

Źródło: PAP

Według wstępnych danych liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w ubiegłym roku o 3,6 proc. do 184,8 tys. w stosunku do roku 2017 - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS).