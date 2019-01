Santander Bank Polska dołączył do platformy Bancovo



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska dołączył do platformy Bancovo, podało Bancovo. Trzeci co do wielkości bank w Polsce został trzynastym partnerem tej platformy kredytowej online.

"Przyłączenie Santander Bank Polska do grona partnerów Bancovo to kamień milowy na ścieżce rozwoju naszej platformy. To obopólna korzyść - dla nas, ponieważ Santander Bank Polska to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, a dla banku, ponieważ jest to zupełnie nowy kanał sprzedaży jego usług kredytowych i szansa na dotarcie do nowej kategorii klientów. Jesteśmy przekonani, że oferta Santander Bank Polska przyciągnie uwagę konsumentów szukających dostępnego online, bezpiecznego kredytu długoterminowego, także na wysokie kwoty" - powiedziała prezes Bancovo Monika Charamsa, cytowana w komunikacie.

Bancovo to pierwsza w Polsce platforma kredytowa, która skupia banki i firmy pożyczkowe. Dzięki takiej agregacji klienci Bancovo otrzymują spersonalizowane oferty różnych kredytów i pożyczek, w jednym miejscu i czasie. Jest marką należąca do NewCommerce Services, spółki, której właścicielem jest Alior Bank.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)