"Davos to miejsce, w którym spotykają się najważniejsi przedstawiciele rządów, biznesu, organizacji pozarządowych i nauki z całego świata. To tutaj poruszane są kwestie związane z wyzwaniami, jakie stoją przed ludzkością. Polska jako lider swojego regionu, a my jako największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej musimy być obecni w trakcie tego wydarzenia. Dlatego PZU wraz z Bankiem Pekao zdecydowało o organizacji Domu Polskiego podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos" - powiedział prezes PZU Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.



Dom Polski (Polish House), który mieści się pod adresem Promenade 58, 7270 Davos Platz, zostanie udostępniony dla gości odwiedzających Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w poniedziałek, 21 stycznia. Odwiedzający będą mogli m.in. wymienić poglądy na temat wyzwań wciąż stojących przed polską gospodarką, podyskutować o globalnych trendach, takich jak rewolucja przemysłowa 4.0, biotechnologia czy sztuczna inteligencja. Tam też odbywać się będą spotkania z klientami oraz funduszami inwestycyjnymi, które są zainteresowaniem zwiększaniem swojej ekspozycji na Polskę.



"Według Global Banking and Finance Review zostaliśmy uznani najlepszym bankiem korporacyjnym w Polsce w 2018 roku. Ten zaszczytny tytuł zobowiązuje i motywuje do działania. Dlatego jako polski bank po raz drugi reprezentujemy swoich klientów i Polskę w Davos. Podczas ubiegłorocznej edycji forum wpieraliśmy naszych klientów inicjując spotkania z menedżerami międzynarodowych przedsiębiorstw, inwestorami i partnerami. Nawiązaliśmy wiele wartościowych relacji biznesowych. Wtedy też narodziła się idea Domu Polskiego" - powiedział prezes Banku Pekao Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.



Hasłem promującym wydarzenie jest #PolandCanDoNation. Pierwszą odsłoną kampanii była konferencja zorganizowana przez PZU na początku października 2018 roku w Nowym Jorku.



W Forum w Davos uczestniczy większość prezydentów i premierów reprezentujących grupy G7 i G20, które zrzeszają najbardziej rozwinięte kraje lub największe gospodarki na świecie. Organizatorzy spodziewają się przedstawicieli w sumie ponad 100 rządów. W wydarzeniu weźmie udział ponad 3 000 reprezentantów firm i liderów międzynarodowych organizacji.



Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.



Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

