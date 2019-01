PKN Orlen przedłużył i rozszerzył współpracę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - PKN Orlen zawarł z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej nową umowę, która będzie obowiązywać do 2022 roku i zakłada znaczne zwiększenie zakresu współpracy, podał koncern. Umowa uwzględnia sponsoring Złotej Drużyny, ale również finansowanie rozwoju najbardziej utalentowanej młodzieży trenującej piłkę siatkową.

"Ogromne zainteresowanie Polaków siatkówką nie pojawiło się znikąd. To sport, w którym odnosimy największe sukcesy. Cieszy mnie, że jako PKN Orlen wspieramy tę emocjonującą do ostatnich sekund meczu, dyscyplinę sportową. Nasze zaangażowanie w piłkę siatkową, która po sportach motorowych i lekkiej atletyce jest trzecim filarem marketingowym Orlenu traktujemy również jako dobrą inwestycję. Dlatego przedłużając umowę, rozszerzyliśmy ją o wsparcie dla tych młodych zawodników, którzy za kilka czy kilkanaście lat stanowić będą o przyszłości tego sportu nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W ramach umowy, zawartej do 2022 roku, po raz pierwszy PKN Orlen zaangażuje się w projekt Szkolnych Ośrodków Siatkarskich - inicjatywy PZPS oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki przy współpracy z samorządami. Zakłada ona rozwój tych uczniów, którzy w siatkówkę grają na wyższym poziomie i w większości uczęszczają do klas ze specjalistycznym siatkarskim wychowaniem fizycznym, i mogą stać się najlepszymi zawodnikami polskiej kadry narodowej. W programie udział bierze ok. 7 tysięcy uczniów rocznie w 186 szkołach na terenie całego kraju, podano w materiale.

PKN Orlen podkreśla, że od blisko dekady zaangażowany jest w rozwój polskiej siatkówki. Wspiera Reprezentację Polski w siatkówce halowej i plażowej we wszystkich kategoriach wiekowych, co przekłada się na sukcesy sportowe.

Męska reprezentacja Polski obroniła w 2018 roku tytuł Mistrza Świata w Piłce Siatkowej oraz zajęła 5. miejsce w turnieju Ligi Narodów. Reprezentacja kobiet odniosła kilka cennych zwycięstw z wyżej notowanymi rywalkami. Z kolei w siatkówce plażowej duet męski zdobył Puchar Świata World Tour - Grand Slam i zajmuje miejsce w pierwszej szóstce światowego rankingu FIVB, wymieniono w materiale.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)