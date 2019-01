Prezydent udaje się do Davos w poniedziałek po południu; od wtorku do czwartku będzie uczestniczył w panelach organizowanych w ramach forum. Zaplanowane są też spotkania bilateralne. Będzie to druga wizyta Andrzeja Dudy na Światowym Forum Ekonomicznym.

Duda był pytany w emitowanym w poniedziałek wywiadzie dla wp.pl, co będzie chciał w tym roku osiągnąć w Davos. "Cel jest zawsze jeden - w jak największym stopniu realizacja polskich interesów (...), którymi jest promowanie przede wszystkim Polski na świecie, budowanie silnej pozycji naszego kraju, prezentowanie naszego kraju, przedstawianie także naszych punktów widzenia na wiele spraw" - powiedział Duda.

Jak podkreślił, forum w Davos jest spotkaniem "bardzo specyficznym", na którym dyskutuje się o światowej ekonomii i gospodarce, ale też o polityce. "Tu nie zapadają żadne decyzje, tu następuje pewne kreowanie, pewna ocena, pewne kształtowanie punktów widzenia" - zaznaczył prezydent.

Duda zwrócił uwagę, że Polska od wielu lat była obecna w Davos, m.in. za sprawą byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który - jak powiedział Duda - bywał w Davos systematycznie.

"Ja byłem po raz pierwszy w Davos w zeszłym roku i w oczy mi się rzuciło przede wszystkim jedno - że chociaż my jesteśmy w sensie personalnym obecni, to nie jesteśmy obecni w sensie instytucjonalnym, tzn. nie mamy w Davos swojego polskiego miejsca (...) do promowania Polski, do pokazania Polski" - podkreślił prezydent.

Dodał, że bardzo cieszy się, że w tym roku będzie w Davos polski pawilon i w tym miejscu będzie mogło odbyć się spotkanie pod nazwą "Polish Night".

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział PAP, że we wtorek prezydent odbędzie szereg spotkań biznesowych z kadrą kierowniczą największych światowych firm, takich jak Procter&Gamble czy chińska firma z zakresu elektromobilności Sokon Group. "Będzie z nimi rozmawiał o rozwoju inwestycji w Polsce, a także współpracy obejmującej badania nad nowymi technologiami" - powiedział prezydencki minister. Andrzej Duda spotka się też tego dnia z liderem programu start-upów z Izraela, Yossi Vardie.

Szef gabinetu prezydenta zaznaczył, że podczas tegorocznej edycji Światowego Forum Ekonomicznego zostanie otwarty polski pawilon promocyjny – Polish House. Prezydent oficjalnie zainauguruje działalność tego pawilonu. "Jest to realizacja idei, która została przedstawiona przez prezydenta rok temu. Polish House będzie przestrzenią promująca polski biznes oraz polskie inwestycje" - powiedział Szczerski. Wewnątrz pawilonu odbędzie się promująca Polskę „Polish Night”.

W kolejnych dniach forum prezydent odbędzie spotkania polityczne m.in. z nowo wybranym prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro, a także spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

W trakcie forum w Davos - poinformował Szczerski - prezydent weźmie udział m.in. w panelu poświęconym relacjom transatlantyckim, gdzie obok niego głos zabierze sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin, sekretarz handlu USA Wilbur L. Ross, a także unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem.

Andrzej Duda weźmie też udział, m.in. wraz z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką, w panelu nt. Europy Środkowej oraz w dyskusji liderów politycznych, która będzie miała miejsce podczas roboczej kolacji z udziałem m.in. kanclerz Angeli Merkel. Jej tematem będzie przyszłość polityki europejskiej i główne wyzwania stojące przed Unią Europejską.

W kuluarach obrad Światowego Forum Ekonomicznego Andrzej Duda odbędzie też rozmowy nieformalne. Będzie prezentował podczas nich programy rozwojowe realizowane w Polsce oraz całej Europie Środkowej poprzez takie inicjatywy jak Trójmorze. (PAP)

