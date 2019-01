Premier Norwegii Erna Solberg, która sprawuje urząd od 2013 roku, określiła swój gabinet jako "pierwszy większościowy niesocjalistyczny rząd od 1985 roku".

Norweska Partia Konserwatywna, z której wywodzi się premier, nacjonalistyczna Partia Postępu, Partia Liberalna oraz Chrześcijańska Partia Ludowa mają wspólnie 88 głosów w 169-miejscowym parlamencie, Stortingu.

We wtorek nowy gabinet zaprezentowano królowi Norwegii. W związku z wejściem do rządu chadeków zwiększono liczbę ministrów z 18 do 22. Chrześcijańska Partia Ludowa otrzymała teki ministra ds. dzieci i rodziny, rolnictwa i żywności, a także rozwoju międzynarodowego.

Jednym z celów wejścia chadeków do rządu jest zaostrzenie liberalnej polityki aborcyjnej. Chrześcijańska Partia Ludowa domaga się przede wszystkim likwidacji tzw. aborcji bliźniaczej, umożliwiającej kobietom w przypadku mnogiej ciąży usuwanie na życzenie jednego z płodów.

Zapowiedzi chadeków dotyczące zmian w polityce aborcyjnej spowodowały wcześniej demonstracje zarówno przeciwników, jak i zwolenników aborcji.