Immofinanz uplasował obligacje warte 500 mln euro, uzyskał rating BBB- od S&P



Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Immofinanz uplasował uprzywilejowane niezabezpieczone obligacje o wartości 500 mln euro z czteroletnim okresem zapadalności i stałym kuponem o oprocentowaniu 2,625%. S&P przyznał spółce długoterminowy rating emitenta BBB- oraz rating emisji BBB- dla obligacji, podał Immofinanz.

"Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne" - czytamy w komunikacie.

Obligacje mają nominał 100 000 euro każda i będą notowane na rynku regulowanym luksemburskiej giełdy papierów wartościowych. Immofinanz złoży także wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku MTF wiedeńskiej giełdy papierów wartościowych.

"Transakcja ta stanowi kamień milowy dla Immofinanz w dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania za pomocą niezabezpieczonego instrumentu o ratingu inwestycyjnym, podczas gdy refinansowanie istniejącego zadłużenia zabezpieczy obecnie niskie stopy procentowe i zwiększy kwotę zabezpieczeń" - powiedział dyrektor finansowy Immofinanz Stefan Schönauer, cytowany w komunikacie.

"Rating na poziomie inwestycyjnym podkreśla sukces naszej konsekwentnej realizacji strategii, co zaowocowało bardzo solidnym profilem finansowym i trwałą poprawą rentowności. Ponadto, jest to pierwsza w historii emisja obligacji benchmarkowych z ratingiem przez austriacką spółkę nieruchomościową" - dodał.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)