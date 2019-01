Colliers: Najniższy współcz. pustostanów w Warszawie od 2012 r. w IV kw. ub.r.



Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - W Warszawie w IV kw. 2018 r. wynajęto najwięcej powierzchni biurowej (42,7 tys. m2) ze wszystkich kwartałów 2018 r., co przełożyło się także na najniższy od lat poziom pustostanów (8,1%), podsumował Colliers International.

"W ostatnim kwartale zeszłego roku na rynku warszawskim oddano do użytku 42,7 tys. m2 powierzchni biurowej. Tym samym całkowita podaż biur w stolicy na koniec 2018 roku wyniosła blisko 5,5 mln m2. Wśród 6 projektów ukończonych przez deweloperów w IV kw. największe to: pierwszy budynek biurowy w Browarach Warszawskich - Biura przy Bramie (15 tys. m2) w strefie Centrum, Neopark B (ponad 12 tys. m2) oraz biurowiec Veolia (8,8 tys. m2) w strefie Mokotów. W całym 2018 roku w Warszawie deweloperzy oddali do użytku 23 nowoczesne projekty biurowe o łącznej powierzchni 232,7 tys. m2, czyli o 15,5% mniej niż w 2017 roku. Najwięcej powierzchni oddano w strefie Centrum (32,3%) oraz Mokotów (23,5%). Warszawski rynek nie zwalnia tempa. W budowie znajduje się obecnie ponad 744,2 tys. m2" - czytamy w komunikacie.

Od początku października do końca grudnia w Warszawie wynajęto niemal 230,8 tys. m2, co było najlepszym kwartalnym wynikiem w zeszłym roku. Najwięcej powierzchni biurowej wynajęto w strefie Mokotów (36,2%). Do głównych transakcji najmu w IV kw. 2018 należały: nowa umowa Ringier Axel Springer Polska w Trinity Park III (niemal 11,7 tys. m2), nowa umowa WeWork w Browarach Warszawskich (niemal 10,5 tys. m2) oraz wynajęcie przez Veolię 8,8 tys. m2 we własnym biurowcu. W całym 2018 roku w stolicy wynajęto łącznie ponad 856,6 tys. m2, czyli o 4,4% więcej niż w 2017 roku, wskazano także.

"Poziom pustostanów w Warszawie zmniejszył się w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,3 pkt proc. i na koniec zeszłego roku wyniósł zaledwie 8,7%, co przełożyło się na około 473,4 tys. m2 dostępnej powierzchni. Jest to najniższy poziom współczynnika pustostanów w Warszawie od trzeciego kwartału 2012 roku (8,1%). Czynsze bazowe w ostatnim kwartale zeszłego roku utrzymywały się na zbliżonym poziomie do całego 2018 r. Miesięczne stawki za powierzchnię biurową w Warszawie wynosiły od 14 do 24 euro za 1 m2" - podsumowano.

(ISBnews)