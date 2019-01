Model CityAirbus, przypominający większą wersję obecnych dronów klasy hobby, został zaprojektowany do lotów w środowisku miejskim i ma przewozić pasażerów trzy razy szybciej od przeciętnych pojazdów drogowych. Napędzane silnikami elektrycznymi latające taksówki potrafią startować i lądować pionowo. Mogą wejść do użytku już w 2023 roku.

Rzecznik Airbus Helicopter Guillaume Steuer powiedział, że testy rozpoczną się od krótkich lotów i stopniowo będą wydłużane, żeby przygotować pojazd do dłuższych misji. Jeśli projekt będzie kontynuowany, model będzie latał, w zależności od sytuacji regulacyjnej obowiązującej w danym czasie, albo z czterema pasażerami na pokładzie, albo z trzema pasażerami i pilotem.

Czteromiejscowy pojazd Airbusa to nie jedyny projekt latających taksówek. Także Boeing testował niedawno swój model pasażerskiego pojazdu latającego. Pierwszy lot testowy odbył się we wtorek w Manassas w Wirginii. Dużo wcześniej testy w powietrzu przeszła jednomiejscowa Vahana, samosterująca latająca taksówka Airbusa, opracowana przez think tank A3 w Dolinie Krzemowej. Jej debiutancki lot miał miejsce w zeszłym roku.

