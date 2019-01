Prezydent w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos brał udział od wtorku. Podczas forum uczestniczył w panelach i odbywał liczne spotkania bilateralne. Była to druga wizyta Andrzeja Dudy na Światowym Forum Ekonomicznym.

W komunikacie opublikowanym w czwartek na stronie Kancelarii Prezydenta poinformowano, że prezydent spotkał się z prezydentem Ukrainy i obaj wzięli udział w panelu dyskusyjnym poświęconym Europie Środkowej i Wschodniej.

Jak zaznaczono, prezydent "podkreślał wagę kontynuacji procesu reform na Ukrainie". "Wskazał także, że Polska opowiada się za pełną integralnością terytorialną Ukrainy i nienaruszalnością jej granic" - podano.

Przypomniano zarazem, że rozmówcą Andrzeja Duda był również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. "Temat sytuacji bezpieczeństwa w regionie zajął dużą część spotkania" - dodano.

Przed wyjazdem do Polski prezydent spotkał się także z Tymoszenko, byłą premier Ukrainy i przywódczynią partii Batkiwszczyna, która we wtorek została oficjalnie nominowana przez swoje ugrupowanie do udziału w zaplanowanych na 31 marca wyborach prezydenckich. "W czasie spotkania, do którego doszło z inicjatywy byłej premier Ukrainy, omówiono m.in. sytuację w Donbasie i perspektywy stosunków polsko-ukraińskich" - poinformowała KPRP.

49. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się od 22 do 25 stycznia. Do szwajcarskiego kurortu pod koniec stycznia co roku zjeżdżają światowi przywódcy polityczni, prezesi największych firm i organizacji pozarządowych oraz intelektualiści.

Davos to nie tylko konferencja naukowa, ale także okazja do nieformalnych rozmów światowych liderów politycznych i biznesowych. Forum obejmuje kolacje i panele dyskusyjne dotyczące globalnych trendów społecznych i gospodarczych. Tematem przewodnim tegorocznego forum jest Globalizacja 4.0.(PAP)