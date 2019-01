"Wszystko zależy od tego, jak 'twardy' brexit wpłynąłby na gospodarkę szczególnie strefy euro, i nie spodziewam tego, że jeśli nawet ten wpływ byłby negatywny, by miało to istotne reperkusje dla kursu złotego" - powiedział Hardt w wywiadzie dla radia Tok FM.



"Analizujemy wszystkie scenariusze możliwe w naszej opinii w przyszłości. Z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie polityki pieniężnej w Polsce, nie sądzę, by nawet 'twardy' brexit, w który osobiście nie wierzę, miał mieć na tyle istotne reperkusje dla polskiej gospodarki, abyśmy mieli zmieniać naszą strategię w zakresie polityki pieniężnej" - ocenił Hardt.