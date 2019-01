Drogowcy poinformowali w piątek, że przetargi na te inwestycje są "najważniejszymi" zadaniami związanymi z głównymi drogami w Podlaskiem - poza inwestycjami na drogach ekspresowych - prowadzonymi w 2019 r.

"Powyższe zadania realizowane w systemie +Projektuj i buduj+ (a to nie wszystkie) oznaczają rozpoczęcie przebudowy w bieżącym roku ponad 45 kilometrów dróg krajowych na Podlasiu. I to przebudowy w szerokim zakresie – ze wzmocnieniem bądź budową nowej konstrukcji jezdni i przystosowaniem jej do nośności 11,5 tony na oś, z lewoskrętami na skrzyżowaniach, z jezdniami dodatkowymi (drogi serwisowe) wreszcie ze ścieżkami rowerowymi lub ciągami pieszo – rowerowymi" - poinformowała w piątek w informacji prasowej na swojej stronie internetowej GDDKiA w Białymstoku. Inwestycje mają być realizowane w latach 2019-2021.

Drogowcy informują, że największą inwestycją - pod względem długości - będzie przebudowa 33-km odcinka drogi krajowej nr 66 Bielska Podlaskiego do polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Połowcach. "Roboty będą ruszały po otrzymaniu decyzji administracyjnych" - podaje GDDKiA.

Według przedstawionego harmonogramu prac, w pierwszym półroczu 2019 r. będą ogłoszone przetargi dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 65 na odcinku od granicy województwa do drogi 61 w Grajewie (ponad 1,5 km), przebudowę ponad 4 km drogi 63 w rejonie miejscowości Pogorzele-Przeździecko-Mroczki oraz także ponad 4 km odcinka Czyżew-Sutki - Czyżew.

W drugiej połowie roku ma ruszyć przetarg na przebudowę prawie 4 km tzw. przejścia przez Wysokie Mazowieckie na drodze krajowej nr 66. GDDKiA podała, że w pierwszym półroczu, oprócz drogi Bielsk Podlaski -Połowce zaczną się także modernizacja prawie 2 km drogi 66 na odcinku Patoki oraz tzw. przejścia przez Mońki (ponad 3 km drogi 65) i ok. 1,5 km przejścia przez Rydzewo na drodze krajowej 61.

GDDKiA w Białymstoku planuje także, że w 2019 r. zakończą się prace m.in. przy modernizacji drogi 63 w Kolnie, na odcinkach dróg krajowych Patoki-Brańsk, Suchowolce-Kleszczele, w Downarach Placu czy Szepietowie.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka