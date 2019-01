Minister obrony Mariusz Błaszczak i prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki podpisali umowę na zakup czterech śmigłowców wersji S-70i dla Wojsk Specjalnych. Maszyny mają zostać dostarczone do końca roku; wartość kontraktu to 683,4 mln zł brutto ze szkoleniem, pakietem logistycznym i doposażeniem.

"Produkcja helikopterów Black Hawk przeznaczonych do operacji specjalnych, przyczyni się bezpośrednio do utrzymania około 1700 miejsc pracy w zakładach PZL Mielec i wesprze zatrudnienie około 5 tys. dodatkowych osób w spółkach w polskim łańcuchu dostaw firmy" – napisała firma Lockheed Martin w przesłanej PAP informacji. Koncern podkreślił, że wiele z tych spółek to małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoje siedziby w Dolinie Lotniczej.

"Dokładne specyfikacje śmigłowców oraz szczegóły dotyczące specjalistycznego sprzętu, który ma być na nich zamontowany, są opatrzone klauzulą +zastrzeżone+ i nie mogą zostać ujawnione" – podkreślił wytwórca Black Hawków.

Lockheed Martin dodał, że zaprojektowany i wytwarzany zgodnie z wymaganiami wojsk lądowych USA wielozadaniowy śmigłowiec Black Hawk jest często wybierany do zadań transportowych i wspierania działań bojowych, używanym przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i 31 innych klientów na świecie.

"Śmigłowiec zaprojektowany z myślą o wykorzystywaniu w operacjach i łatwym utrzymaniu w terenie, może być szybko przekonfigurowany do różnych misji, takich jak transport żołnierzy, udział w misjach bojowych, MEDEVAC (ewakuacja medyczna), pomoc humanitarna, misje poszukiwawczo-ratownicze czy transport ładunków, a także do użycia w działaniach szturmowych jako uzbrojony helikopter" – zaznaczył LM.(PAP)

Autor: Jakub Borowski