Jak przypomniał Mirosław Barszcz, "dużo inwestycji w ramach Mieszkania plus powstaje na gruntach samorządowych". "To m.in. nowy projekt w Toruniu, gdzie już w 2020 roku może zostać oddanych ok. 300 mieszkań. W gminie Zakliczyn w Małopolsce ogłosiliśmy przetarg na wybór generalnego wykonawcy dla 70 mieszkań" - powiedział prezes PFR Nieruchomości.

"Do Krajowego Zasobu Nieruchomości zgłosiło się kilkadziesiąt samorządów, z którymi rozmawiamy, urealniając jednak liczbę mieszkań, które miałyby tam powstać" - przypomniał Barszcz. "Podchodzimy w racjonalny sposób do naszych inwestycji, każdą lokalizację badamy pod kątem demografii, wysokości zarobków, inwestycji w gminie, bezrobocia, istniejącej struktury zabudowy. Nie chcielibyśmy, aby w tych mieszkaniach hulał wiatr po roku czy dwóch po ich oddaniu" - powiedział koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów.

Jak przypomniał, w ramach Mieszkania plus było "kilka przypadków gmin wiejskich, które miały imperialne plany budowy na kilkaset mieszkań". "Były nawet przypadki pomysłów budowy na łące pod lasem, gdzie dojazd to była 2-kilometrowa polna droga" - zaznaczył Barszcz.

Koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów przypomniał, że każda z inwestycji jest analizowana pod kątem struktury mieszkań. "Analizujemy, jaki metraż jest najbardziej oczekiwany przez ludzi. Już teraz w części dużych miast bardziej potrzebne są małe mieszkania. Trzeba zaznaczyć, że wszystko jednak zależy od lokalizacji. Kraków ma dodatnią demografię, bo studenci kończą studia i zostają w mieście i szukają pierwszego własnego, najczęściej małego mieszkania. Podobnie jest w innych metropoliach" - podał Barszcz.

"Ale gdy na przykład rozmawiamy o Chełmie czy innym małym mieście, to tam ludzie nie szukają mieszkań dla singli" - zauważył. "W mniejszych miejscowościach ludzie co do zasady nie mieszkają sami. Do momentu założenia rodziny mieszkają raczej z rodzicami" - podkreślił.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza PFR Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach.

W ramach programu Mieszkanie plus oddano już do użytkowania 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz Kępnie. W pierwszym półroczu bieżącego roku najemcy wprowadzą się do Mieszkania plus w Gdyni, Wałbrzychu oraz Kępicach. W Gdyni nabór na mieszkania już się zakończył i wnioski są weryfikowane, a w Wałbrzychu nabór trwa do końca stycznia.