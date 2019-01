Szumowski bierze udział w konferencji Prawa i Sprawiedliwości "Zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce".

"Zastaliśmy służbę zdrowia w stanie - jeśli porównać to do pacjenta - (...) ciężkim, jeśli nie gorzej. Brak kadr, brak pieniędzy, brak koordynacji szpitali, brak informatyzacji, brak sensownego planu, co dalej" - mówił. Jak przekonywał, dopiero PiS powiedziało: "Tak, (służba zdrowia) to ważny element państwa".

"To ta formacja polityczna, to PiS powiedziało: +za mało jest pieniędzy w służbie zdrowia". "Od 2008 do 2014 roku na ochronę zdrowia wydano 460 mld zł. W latach 2018-2024 to będzie 860 mld zł. To będzie prawie dwa razy więcej; bez tego nie bylibyśmy w sanie funkcjonować" - powiedział Szumowski.

"W tym roku tzw. ustawa 6 proc. PKB na zdrowie nakładała na nas obowiązek, żeby 4,86 proc. PKB było przeznaczone na ochronę zdrowia. A ile jest w projekcie ustawy budżetowej? Ponad 4,9 proc., blisko 5 proc." - dodał minister zdrowia.