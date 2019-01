InventionMed rozpoczął współpracę z HTC w zakresie rozwoju technologii



Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - InventionMed rozpoczął współpracę z HTC, podała spółka. Na mocy umowy firmy będą rozwijać technologię oraz sprzęt działający w wirtualnej rzeczywistości. Spółka podtrzymała też plan przeniesienia się na rynek główny GPW z NewConnect w I poł. 2019 r.

Współpraca z globalnym koncernem usprawni działanie flagowego projektu spółki - innowacyjnego symulatora medycznego TutorDerm. Urządzenie zostało stworzone na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. Symulator medyczny TutorDerm to innowacyjny projekt wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości (VR), a także podwójnej imersji. Urządzenie pozwala na odwzorowanie procedur i działań, jakie należy wykonać przed zabiegiem dermatologicznym, w jego trakcie i po nim. Rozwiązanie stworzone przez zespół InventionMed ma służyć edukacji przyszłych lekarzy dermatologów i specjalistów medycyny estetycznej, podano.

"Współpraca z globalnym koncernem HTC to dla nas krok milowy w rozwoju TutorDerm. Specjalistyczne rozwiązania opracowane przez najwyższej klasy specjalistów w tej dziedzinie pozwolą na udoskonalenie urządzenia i przyśpieszenie jego komercjalizacji" - powiedział prezes InventionMed Tomasz Kierul, cytowany w komunikacie.

Spółka, przy współpracy z uczelniami, przeprowadza również testy urządzenia w warunkach klinicznych. Pierwszy program pilotażowy odbył się w grudniu, a udział w nim wzięli studenci z Collegium Medicum imienia Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przypomniano.

"Za nami pierwszy program pilotażowy urządzenia TutorDerm. Projekt został bardzo dobrze przyjęty przez przyszłych specjalistów z dziedziny dermatologii i medycyny estetycznej, którzy mieli możliwość przetestowania najnowocześniejszego rozwiązania technologicznego. Wszystkie informacje uzyskane od przyszłych użytkowników symulatora to cenna wiedza, która pomoże nam w pracach nad docelową wersją urządzenia" - dodał Kierul.

Masowa komercjalizacja TutorDerm zaplanowana jest na koniec I kw. 2020 r., a uzyskanie progu rentowności projektu TutorDerm najpóźniej w 2021 r. Spółka planuje także osiągnięcie poziomu 30% udziału przychodów ze sprzedaży zagranicznej na koniec 2020 r. na takich rynkach, jak Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone oraz rynki azjatyckie m.in. Japonia, Chiny, Malezja, Tajwan, gdzie buduje już swoją rozpoznawalność. Obecnie trwają rozmowy z funduszem Hong Kong Kam Fung Group Company Limited, wskazano także.

W planach spółki na pierwsze półrocze 2019 r. jest także przejście na rynek główny GPW, podano również.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.

(ISBnews)