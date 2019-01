Shanahan wypowiedział się na ten temat przed rozmowami z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Wskazał, że szef NATO został poinformowany o rozmowach Amerykanów z talibami.

Przedstawiciele talibów poinformowali, że negocjatorzy USA uzgodnili w sobotę projekt porozumienia pokojowego zakładającego wycofanie wszystkich obcych wojsk z Afganistanu w ciągu 18 miesięcy - odnotowuje Reuters, zwracając zarazem uwagę, że przedstawiciel władz USA (agencja nie podaje nazwiska ani funkcji) oświadczył, iż o terminach nie rozmawiano.

W sobotę w Katarze zakończyła się trwająca sześć dni - dłużej niż pierwotnie zakładano - czwarta tura rozmów pokojowych między przedstawicielami talibów a delegacją amerykańską, której przewodzi specjalny wysłannik USA do Afganistanu Zalmay Khalilzad.

Według źródeł talibskich, na które powołuje się Reuters, talibowie złożyli zapewnienia, że Afganistan nie pozwoli, by jego terytorium było wykorzystywane do ataków wymierzonych w Stany zjednoczone i ich sojuszników, co było kluczowym żądaniem Waszyngton. Projekt porozumienia zakłada także zawieszenie broni, choć nie wiadomo, czy uzgodniono jakiś harmonogram jego wprowadzania.

Żadna ze stron negocjacji w Katarze nie wydała oficjalnego oświadczenia i nie wiadomo, czy projekt tekstu porozumienia jest akceptowalny dla obu stron.

Wojska USA weszły do Afganistanu pod koniec 2001 r., co było odpowiedzią na zamachy terrorystyczne z 11 września. W Afganistanie znajduje się obecnie ok. 14 tys. żołnierzy amerykańskich. Pomimo ich obecności, a także pomimo amerykańskiej pomocy wojskowej, szkoleniowej i finansowej dla afgańskiej armii ultrakonserwatywny islamski ruch talibów nadal kontroluje prawie połowę terytorium Afganistanu.(PAP)