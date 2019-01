Już wkrótce urzędnicy reprezentujący administrację USA i Chin rozpoczną w Waszyngtonie rozmowy na temat relacji handlowych pomiędzy obu mocarstwami.

Ze strony USA weźmie w nich udział przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin, a Chiny będzie reprezentować wicepremier Liu He, czołowy doradca ekonomiczny prezydenta Chin Xi Jinpinga.

Mnuchin oświadczył, że Stany Zjednoczone spodziewają się "znacznego postępu w rozmowach handlowych", a obie strony próbują rozstrzygnąć "skomplikowane kwestie".

Amerykańsko-chińskie negocjacje nie będą jednak łatwe - negatywnie mogą na nie wpływać napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami w sprawie Huawei, zwłaszcza że Departament Sprawiedliwości USA planuje przyspieszyć proces ekstradycji dyrektora finansowego Huawei, Meng Wanzhou.

Inwestorzy z niecierpliwością czekają też na ogłoszenie w środę decyzji w sprawie polityki pieniężnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej - o 20.00, a następnie na komentarze prezesa Fed Jerome’a Powella - o 20.30.

"Powszechne oczekiwania wskazują, że po grudniowej podwyżce głównej stopy procentowej, do 2,25-2,50 proc., pozostanie ona na niezmienionym poziomie. Rynki skoncentrują się na komunikacie po posiedzeniu, a także wypowiedziach prezesa Fed J.Powella, aby ocenić ewentualną dalszą skalę zacieśniania polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych" - piszą w nocie analitycy Banku Millennium SA.

"Grudniowy wykres dot-plot wskazywał na dwie podwyżki stóp w tym roku. Wypowiedzi członków Fed, a także słabsze dane o aktywności gospodarczej na świecie wpłynęły na rynkowe oczekiwania, według których koszt pieniądza w Stanach Zjednoczonych nie ulegnie zmianie w tym roku" - dodają.

Na rynku walutowym w środę euro słabnie o 0,1 proc. do 1,1427 USD, brytyjski funt zwyżkuje o 0,05 proc. do 1,3072 USD, a japoński jen tanieje o 0,1 proc. do 109,34 za dolara USA.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pkt bazowy do 2,72 proc.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,3 proc. do 53,15 USD/b.

Złoto na Comex zyskuje 0,2 proc. do 1.313,96 USD za uncję, najwyżej od niemal 9 miesięcy.

Indeksy w Europie - godz. 09.20

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3151,82 -0,05 1,28 5,53 DAX Niemcy 11183,04 -0,32 1,01 5,91 FTSE 100 W.Brytania 6882,63 0,71 0,58 2,21 CAC 40 Francja 4944,54 0,33 2,15 5,68 IBEX 35 Hiszpania 9108,10 -0,12 -0,23 7,23 FTSE MIB Włochy 19694,95 -0,03 1,52 7,48

(PAP Biznes)