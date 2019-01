Santander BP liczy na zakończenie rozmów ws. zwolnień w przyszłym tygodniu



Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska oczekuje zakończenia rozmów w sprawie zwolnień do 1,4 tys. pracowników ze związkami zawodowymi w przyszłym tygodniu, poinformował prezes Michał Gajewski.

"Liczymy, że rozmowy ze związkami zawodowymi w tej sprawie zakończą się w przyszłym tygodniu" – powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że po zakończeniu rozmów bank poinformuje o tym fakcie w raporcie bieżącym.

Na początku października ub. roku Santander Bank Polska poinformował, że zamierza przeprowadzić zwolnienia do 1 400 pracowników banku, co stanowi ok. 11% wszystkich zatrudnionych g stanu na koniec 2018 roku, w okresie od lutego do 31 grudnia 2019 r. Podano wówczas, że bank chce uzgodnić ostateczną liczbę zwolnień do końca stycznia.

Bank zadecydował o uruchomieniu programu zwolnień mając na względzie potrzebę przeorganizowania modelu biznesowego, poprawę sprawności i efektywności kosztowej organizacji, w tym redukcję dublujących funkcji i procesów, które są już realizowane przy użyciu nowych technologii, wyjaśniono wówczas.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)