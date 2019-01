Stelmet ocenia, że jest dobrze przygotowany na br., kontynuuje działania w UK



Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Stelmet czuje się dobrze przygotowany do sezonu sprzedażowego w roku obr. 2018/2019, zarówno pod względem zaopatrzenia w surowiec, jak i przeprowadzonych działań reorganizacyjnych na poszczególnych rynkach, poinformowali członkowie zarządu. Szczególną uwagę firma poświęca rynkowi brytyjskiemu, na którym po pierwszym etapie reorganizacji biznesu zamierza w tym roku skoncentrować się na działaniach handlowych.

"Zakończyły się już aukcje surowca drzewnego na rok kalendarzowy 2019. Ceny były właściwie wszędzie w Polsce maksymalne i wiele podmiotów nie zdołało nabyć surowca na następny rok. My mamy nasze potrzeby zapewnione w 85-90%" - powiedział członek zarządu Piotr Leszkowicz podczas konferencji prasowej.

Pozytywnie ocenił ten poziom, zaznaczył jednak, że zarząd szacuje wzrost cen surowca w roku obr. 2018/2019 na średnio 6% r/r wobec spadku ceny nabycia drewna o 3,5% r/r w 2017/2018.

W bieżącym roku obrotowym spółka oczekuje efektów ubiegłorocznej reorganizacji biznesu na poszczególnych rynkach.

"Na wynikach zeszłorocznych najbardziej ciążyły wyniki II kwartału, gdy na rynkach Wielkiej Brytanii i Francji nastąpiło pogodowe i asortymentowe tąpnięcie. Zarząd zareagował i przesunęliśmy punkt ciężkości na rynek niemiecki. Już wcześniej mówiliśmy, że efekty tych przekierowań będą w tym roku, który minął. Oczekujemy w tym roku jeszcze większych efektów naszej pracy, jak chodzi o rynek niemiecki. Jeżeli chodzi o kwestię francuską, wydaje nam się, że rynek jest już w miarę ustabilizowany. Wydaje się, że jesteśmy dobrze przygotowani na wymagania poszczególnych rynków" - powiedział wiceprezes Andrzej Trybuś.

Szczególną uwagę Stelmet poświęcił Wielkiej Brytanii i działaniom reorganizacyjnym w spółce Grange Fencing. Do tej pory dokonał m.in. zmian personalnych, redukcji etatów, wdrożenia SAP, usprawnienia logistyki, ujednolicenia gamy produktowej poprzez skupienie się na najlepiej sprzedających się rodzajach produktów i zmniejszenia liczby dostawców, wymieniła członek zarządu Dominika Bieńkowska.

"Reorganizacja rozpoczęła się w trzecim kwartale ubiegłego roku i będzie miała miejsce do końca tego roku. Krokiem milowym była implementacja SAP i zmiana na wielu elementach działalności operacyjnej. Drugim krokiem było przygotowanie się na sezon, ponieważ jest to biznes sezonowy. Musieliśmy tu zmniejszyć działania reorganizacyjne w czasie sezonu, by być gotowymi dla naszych klientów. Dlatego powrócimy do ostatniego etapu reorganizacji po skończonym sezonie. Tu mowa o tym, by był większy fokus na handel. Chodzi o zwiększenie przychodów u istniejących klientów i szukanie nowych klientów i nowych form sprzedaży. Jest duże pole do popisu" - powiedziała Bieńkowska podczas konferencji prasowej.

Poinformowała także, że Stelmet pracuje nadal nad rynkami poza Europą - kanadyjskim i amerykańskim - i ma na tym polu "drobne sukcesy".

"Udało się wypracować ciekawą gamę produktów na USA i wygrać nagrodę na targach dystrybucyjnych. To otwiera nowe możliwości. USA pozostaje nowym rynkiem i pracujemy nad nim dalej" - podsumowała Bieńkowska.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)