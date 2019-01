UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły do 310,3 mln osób w 2018 r.



Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły do 310,3 mln osób w 2018 r., czyli o 6,7 mln r/r, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Praca przewozowa wzrosła w ub.r. o 3,6% r/r, do 21,05 mld pasażerokilometrów.

"W 2017 r. powodem do radości było przekroczenie pierwszy raz od kilkunastu lat 300 mln przewiezionych pasażerów. W 2018 r. liczba pasażerów przekroczyła 310 mln. To świadczy o rosnącym znaczeniu kolei jako środka transportu, zarówno w przypadku podróży na dalsze odległości, ale również w codziennej drodze do pracy. Wzrost liczby pasażerów jest wynikiem powrotu podróżnych na linie uruchomione po modernizacji oraz lepszej oferty, trafiającej w ich potrzeby. To są pozytywne tendencje, jednak należy pamiętać, że w dalszym ciągu w trakcie realizacji jest wiele projektów, które powodują utrudnienia w komunikacji i wydłużają czas podróży. Obecnie jesteśmy w samym środku realizacji licznych modernizacji, które już wpływają na osiąganie wyższych prędkości, często również zwiększając wygodę podróżowania. Przewoźnicy inwestują w zakup i modernizację taboru – to również jest ważny czynnik wpływający na wybór kolei jako środka transportu" - skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w raporcie.

W 2018 r. najwięcej pasażerów skorzystało z usług Przewozów Regionalnych, realizujących usługi pod marką konsumencką PolRegio – 81,2 mln osób. Drugie pod względem liczby pasażerów były Koleje Mazowieckie z wynikiem 59,7 mln podróżnych, a kolejnym największym przewoźnikiem było PKP Intercity, które przewiozło 46,1 mln pasażerów. Niewiele mniej odnotowały PKP SKM – 42,2 mln pasażerów, podał Urząd.

"Jeśli chodzi o wzrost liczby przewiezionych pasażerów, to najlepszy wynik odnotowało PKP Intercity. Przewoźnik przewiózł o 3,2 mln pasażerów więcej niż w 2017 r. (o 7,7%). Szczególnie istotny przyrost miał miejsce w miesiącach lipiec-listopad 2018 r. W tym okresie wzrost liczony miesiąc do miesiąca w porównaniu z 2017 r. wynosił od ok. 10 do 12%. Przewozy Regionalne odnotowały wzrost liczby pasażerów o ponad 1,3 mln do poziomu 81,2 mln. Ostatni raz przewoźnik przewiózł ponad 80 mln pasażerów w 2013 r. Wśród przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych największe wzrosty zanotowały Koleje Wielkopolskie (o ponad 2,6 mln), Koleje Dolnośląskie (o 2,3 mln), Łódzka Kolej Aglomeracyjna (o prawie 0,9 mln), Warszawska Kolej Dojazdowa (o prawie 0,9 mln) oraz Koleje Małopolskie (o blisko 0,7 mln). Remonty trwające w województwie mazowieckim w dużym stopniu przełożyły się na niższe wyniki dwóch głównych przewoźników: Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Łącznie ci dwaj przewoźnicy przewieźli o blisko 6,5 mln (7,6%) mniej pasażerów niż w 2017 r. Na ten wynik miały wpływ zamknięcia torowe w pierwszym półroczu 2018 r." - wyjaśnia UTK.

Największy wzrost udziału w rynku odnotowały spółki: Koleje Wielkopolskie (+0,87 pkt proc.), PKP Intercity (+0,76 pkt proc.) oraz Koleje Dolnośląskie (+0,69 pkt proc.). W stosunku do 2017 r. udział w rynku wzrósł również w spółkach Koleje Śląskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Warszawska Kolej Dojazdowa oraz Koleje Małopolskie, podano także w raporcie.

Przewozy pasażerskie w 2018 r. wykonywało 19 przewoźników. Średnia odległość przewozu jednego pasażera wyniosła 67,8 km.

(ISBnews)