- Ideą tego modelu biznesowego jest stworzenie takiego systemu, narzędzia, za pomocą którego zarówno byli handlowcy, jak również ci aktywnie działający na rynku, mogą zarobić dodatkowe pieniądze na bazie kontaktów, które wypracowali przez lata swojej działalności – wyjaśnia Manager ds. rozwoju sieci partnerskiej Karol Kowalczuk.

Na czym to polega?

Uczestnik modelu biznesowego SecondJob.pl - Partner, otrzymuje swój indywidualny kod rabatowy. Może dzielić się nim z każdym klientem, zainteresowanym produktami oferowanymi na platformie distripark.com. Tylko od Partnera zależy, komu go przekaże. Osoba, która wykorzysta udostępniony przez niego kod, otrzyma rabat na każdy z ponad 3,5 tysiąca produktów znajdujących się w sklepie distripark.com, natomiast Partner otrzyma prowizję od dokonanych przez nią zakupów. – System jest skonstruowany tak, że jeśli Partner zdobędzie klienta, to ten jest automatycznie do niego przypisywany. Oznacza to, że każde zakupy klienta przypisanego do Partnera będą generowały dla niego prowizję, przez pięć lat od pierwszego użycia kodu – wyjaśnia Specjalista ds. sprzedaży internetowej Łukasz Ujma. Zarówno po tym czasie, jak i w trakcie jego trwania, Partner może szukać kolejnych klientów, którzy skorzystają z oferty platformy i udzielonych rabatów.

Jakich klientów mogą szukać Partnerzy SecondJob.pl?

Przede wszystkim klientów biznesowych. – Przykładem może być właściciel farmy krów czy świń, który potrzebuje sody kaustycznej - środka dezynfekującego i odtłuszczającego. My posiadamy ją w swojej ofercie. Jeśli nasz Partner w swojej poprzedniej pracy współpracował właśnie z takim przedsiębiorcą i wie, że ten specyfik jest mu potrzebny, może pomóc mu w dotarciu do produktu, podać kod rabatowy, a jeśli ten zrealizuje zamówienie na naszej platformie, otrzymać za to odpowiednie wynagrodzenie – wyjaśnia Karol Kowalczuk.

Korzyści z przystąpienia do programu.

Dzięki dostępowi do panelu online Partner może na bieżąco kontrolować zamówienia złożone z wykorzystaniem jego kodu. Prowizja za zakupy klientów, którzy użyli jego kodu, wypłacana jest raz w miesiącu. Może ona wynieść od 2,25% do nawet 15% wartości zamówienia netto (w zależności od produktu). Kody rabatowe generują także zniżki dla klientów w wysokości od 3% do 25%. – Od wszystkich wypłaconych naszym Partnerom prowizji, jeśli są to osoby fizyczne, odprowadzany jest podatek oraz składki zusowskie – mówi Łukasz Ujma. Dodaje przy tym, że poza osobami fizycznymi, które mają swoje przedsiębiorstwa, specjalistami wykonującymi wolny zawód czy handlowcami, którzy chcą dodatkowo zarobić, partnerami programu mogą być również fundacje, stowarzyszenia, czy Ochotnicze Straże Pożarne. – Mamy dla nich specjalny program, bo wiemy, że zdobywanie pieniędzy dla działalności fundacji jest dosyć trudne – stwierdza.

Ponad 3,5 tys. produktów, którymi dysponuje platforma distripark.com to oferta skierowana do wielu różnych branż m.in.: usług komunalnych, wodno-kanalizacyjnych, budownictwa, przetwórstwa mięsnego, produkcji soków, hodowli, cukiernictwa i piekarnictwa, przemysłu drzewnego czy browarnictwa. Wśród produktów można znaleźć profesjonalną chemię, z której skorzystać mogą firmy sprzątające, jak również środki dezynfekujące przydatne w hodowli czy nawozy dla rolnictwa. Firmy budowlane mogą z kolei zakupić zaprawy, sztukaterie, elementy do renowacji zabytków oraz ocieplenia. – Na pierwszy rzut oka prowizja za sprzedaż sody kaustycznej wynosząca 3% może wydawać się niewielka. Natomiast, gdy jeden z naszych partnerów polecił ten produkt hodowcy krów z Holandii, a ten zakupił jej 24 tony, to te 3% prowizji od kwoty zamówienia netto 75 tysięcy zł było całkiem ciekawą sumą. Tym bardziej że klient regularnie powtarza zamówienie. – tłumaczy Łukasz Ujma.

System nie narzuca minimalnych zamówień i konieczności realizowania celów sprzedażowych czy zakupów własnych. Partner nie musi wnosić wkładu finansowego i ponosić w ten sposób ryzyka biznesowego.

Aktualnie platforma działa w Polsce, ale są już prowadzone prace nad ekspansją na kraje Unii Europejskiej. – Mamy plany ekspansji do 10 krajów Unii Europejskiej m.in. Czech i Niemiec. Naszym Partnerom chcemy dać możliwość docierania do klientów w innych krajach, by mogli zarabiać w całej Europie. Mamy zaplecze i możliwości, które nam to umożliwiają – deklaruje Karol Kowalczuk.

SecondJob.pl swoim Partnerom oferuje także wsparcie merytoryczne. – Mogą do nas zadzwonić, powiedzieć z jakiej branży jest ich klient i uzyskać podpowiedź, czego poza danym produktem może jeszcze potrzebować. Udzielamy też wsparcia marketingowego, chociażby w postaci prowadzenia kampanii reklamowych, na które początkującego przedsiębiorcę nie byłoby stać. Sami też uczymy się od naszych Partnerów. Przy okazji współpracy z jednym z nich, dowiedzieliśmy się, że browary kraftowe, to branża, która wykorzystuje duże ilości sody kaustycznej – opowiada Łukasz Ujma.

- Na obecnym etapie rozwoju modelu SecondJob.pl Rynek nie jest jeszcze nasycony. Potencjał do rozwoju cały czas jest ogromny i na pewno każdy znajdzie na nim swoje miejsce – podsumowuje Karol Kowalczuk.