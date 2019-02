Master Pharm miał wstępnie 10,96 mln zł zysku netto w 2018 r.



Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody Master Pharm wzrosły o 15% r/r do 74,81 mln zł, a zysk netto wzrósł o 24% r/r do 10,96 mln zł w 2018 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe wyniki.

Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów był przede wszystkim rezultatem zamówień składanych przez nowych dużych klientów, a także wyższych przychodów generowanych przez największego dotychczasowego klienta. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na wyniki było również wyhamowanie dynamiki wzrostu kosztów. Koszty działalności grupy w 2018 r. wyniosły 60,64 mln zł, rosnąc o 13% r/r (w 2017 r. wykazały wzrost o 36%). Amortyzacja na poziomie skonsolidowanym wyniosła 2,15 mln zł, czyli o 5,4% więcej r/r (wobec wzrostu 56% przed rokiem), podano.

"Za nami kolejny rok zamknięty rekordowymi przychodami i wynikiem. Zgodnie z oczekiwaniami, wzrost kosztów w ubiegłym roku był znacznie mniejszy niż w poprzednim, pozwoliło nam to poprawić rentowność, a co za tym idzie, wynik finansowy. Odnotowane wzrosty bardzo nas cieszą, choć się ich spodziewaliśmy" - skomentował prezes Jacek Franasik, cytowany w komunikacie.

Na jednostkowy wynik brutto i netto spółki miała wpływ wypłata dywidendy w kwocie 2,4 mln zł od spółki zależnej GBL Grokam, niemająca jednak wpływu na wynik skonsolidowany grupy kapitałowej, wskazano również.

"Grupa kapitałowa jest w bardzo dobrej kondycji i prężnie się rozwija, obsługując nowych klientów i zwiększając ofertę usług oraz suplementów marki własnej. Będziemy ciężko pracować, by bieżący rok był dla nas równie korzystny" - dodał Franasik.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym za 2018 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)