Pharmena otrzymała 6,5 mln zł finansowania pomostowego od akcjonariuszy



Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Pharmena otrzymała pożyczkę wysokości 6,5 mln zł od głównych akcjonariuszy w ramach finansowania pomostowego do czasu pozyskania środków z planowanej emisji akcji serii E, podała spółka. Środki będą przeznaczone na rozwój sprzedaży suplementów diety w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, a także na rozpoczęcie badań nad lekiem 1-MNA w nowych wskazaniach.

"Celem pożyczki jest udzielenie spółce finansowania pomostowego do czasu pozyskania środków z planowanej emisji akcji serii E. Umowy pożyczek, o stałym oprocentowaniu, zostały zawarte z większościowymi akcjonariuszami spółki" - czytamy w komunikacie.

Pelion (wiodący akcjonariusz) dofinansował Pharmenę kwotą 5,3 mln zł. Pozostali akcjonariusze tj. Konrad Palka (prezes) i Jerzy Gębicki (przewodniczący rady nadzorczej) udzielili jej finansowania na kwotę odpowiednio 0,5 i 0,7 mln zł, podano także.

Dzięki pozyskanym środkom spółka będzie mogła sfinansować rozwój sprzedaży suplementów diety menaVitin w Polsce, a także rozpocząć sprzedaż na pierwszych rynkach: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Część kwoty zostanie przeznaczona na rozpoczęcie badań nad lekiem 1-MNA na modelach zwierzęcych w nowych wskazaniach: niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym.

"Jednym z kluczowych motorów wzrostu naszej firmy jest jak najszybsze wprowadzenie suplementów diety na rynek. Dzięki otrzymanym środkom możemy właściwie od zaraz rozpocząć ich sprzedaż na większą skalę. Im wcześniej wprowadzimy do sprzedaży nowe produkty, tym szybciej umocnimy pozycję rynkową i zwiększymy nasz potencjał biznesowy. Ta sama sytuacja dotyczy naszego leku 1-MNA. Chcemy wkrótce rozpocząć badania w nowych wskazaniach, by móc sprawniej przystąpić do procesu komercjalizacji" - powiedział prezes Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

W połowie grudnia 2018 r. Pharmena oficjalnie uruchomiła w Polsce sprzedaż suplementów diety menaVitin, opartych na unikalnej, chronionej prawem patentowym cząsteczce 1-MNA. Pierwszy wprowadzony produkt menaVitin CARDIO to preparat polecany jako uzupełnienie diety osobom dorosłym, chcącym wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie serca i układu krążenia.

W 2019 r. spółka planuje rozwinąć ofertę produktową, wprowadzając do sprzedaży kolejne innowacyjne suplementy diety w ramach nowej marki. Pierwsze suplementy diety mają wkrótce trafić też na rynek Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W tym celu została w lipcu 2018 r. zawiązana na terenie Niemiec spółka celowa o nazwie Menavitin GmbH. Dystrybucja na europejskim rynku będzie realizowana pod marka własną oraz pod marką partnera handlowego (white label). W kolejnych latach Pharmena chce uruchomić następne odziały za granicą – przynajmniej trzy spółki zależne odpowiedzialne za sprzedaż w danym kraju lub części Europy. Rozpatrywane są takie kraje jak: Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania czy Irlandia.

Na realizację strategii wprowadzenia nowych produktów do sprzedaży na terenie Polski i Europy, spółka planuje pozyskać środki z zapowiadanej emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru. Pharmena planuje wyemitować w drodze emisji publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej do 2,6 mln akcji. Cena emisyjna akcji została ustalona na 6 zł. Spółka chce wcześniej przenieść notowania na rynek regulowany GPW.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na NewConnect od 2008 r.

(ISBnews)