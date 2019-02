PLL LOT uruchomią sezonowe połączenie z Warszawy na Korfu od czerwca br.



Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) uruchomią nowe sezonowe połączenie z Warszawy do Grecji - na Korfu - od 9 czerwca br., podał przewoźnik.

"Jesteśmy pewni, że nowe połączenie przypadnie do gustu tym, którzy szukają odpoczynku w basenie Morza Śródziemnego i po zaledwie dwóch godzinach podróży znajdą się na malowniczej wyspie Korfu. Uruchamianie nowych połączeń nie byłoby możliwe, gdyby nie sukcesywne rozbudowywanie naszej floty średniego zasięgu. W tym roku LOT otrzyma aż dziewięć nowych Boeingów 737 MAX - tym samym w 2019 r. ich liczba wzrośnie do 14" - powiedział dyrektor Działu Siatki Połączeń LOT-u Robert Ludera, cytowany w komunikacie.



LOT będzie obsługiwał połączenie z Warszawy na wyspę Korfu w każdą niedzielę samolotami Boeing 737 MAX i 737-800 NG. Lot potrwa nieco ponad 2 godziny.



"Pasażerowie LOT-u mogą dziś skorzystać z licznych połączeń do popularnych wakacyjnych destynacji np. do Tel Awiwu, Barcelony, Larnaki, Dubrownika, Zadaru, Puli i Splitu. Niedawno LOT ogłosił również inne sezonowe połączenie wakacyjne z Warszawy do Warny" - przypomniano także w materiale.

Polskie Linie Lotnicze LOT są spółką Skarbu Państwa. Podstawową działalnością spółki jest transport lotniczy osób w komunikacji krajowej i międzynarodowej. PLL LOT miały ponad 8,8 mln pasażerów w 2018 r., o 2 mln więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)