Komisja Europejska chce usłyszeć na czwartkowym spotkaniu w Brukseli, co premier Wielkiej Brytanii Theresa May zamierza zrobić w sprawie Brexitu. May ma się spotkać w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem.

"Stanowisko Unii Europejskiej jest jasne" - powiedział rzecznik KE Margaritis Schinas na konferencji prasowej. "Czekamy jeszcze raz na to, aby usłyszeć, co ma nam do powiedzenia premier" Wielkiej Brytanii - powiedział Schinas.