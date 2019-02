Prezes PKO BP: Dzięki nowym technologiom chcemy wyjść poza tradycyjną bankowość



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Obchodzący dziś setną rocznicę swojego powstania, PKO Bank Polski planuje w kolejnych dekadach wykorzystywać innowacyjne technologie, by budować ekosystem nowoczesnych usług, daleko wykraczający poza tradycyjną bankowość, zapowiedział prezes Zbigniew Jagiełło. Dokładnie przed stu laty podpisany został dekret o utworzeniu Pocztowej Kasy Oszczędności. PKO Bank Polski, jako jej kontynuator, w drugie stulecie działalności wkracza jako bezdyskusyjny lider swojej branży, podkreśliła instytucja.

"PKO szybko stała się integralnym elementem rodzimej gospodarki i to się nie zmieniło do dziś. W drugie stulecie wkraczamy jako nowoczesny, uniwersalny bank, największy w Polsce i regionie, a zarazem najcenniejsza spółka na warszawskiej giełdzie, doceniana w kraju i za granicą. Choć obecna skala działania banku mogłaby zadziwić naszych założycieli, to naszą misją, niezmiennie od 100 lat, jest wspieranie rozwoju Polski i Polaków. Wypełniamy ją każdego dnia, używając coraz bardziej zaawansowanych, właściwych dla cyfrowego świata narzędzi. Wykorzystujemy innowacyjne technologie, by na miarę obecnych wyzwań budować ekosystem nowoczesnych usług, daleko wykraczający poza tradycyjną bankowość. To nasze zadanie na kolejne dekady" - powiedział Jagiełło, cytowany w komunikacie.

W ciągu ostatniej dekady aktywa grupy kapitałowej podwoiły swoją wartość, przekraczając pułap 300 mld zł. Liczba klientów, do których należą zarówno osoby indywidualne, małe i średnie przedsiębiorstwa, wielkie korporacje, jak i samorządy, sięga 10 mln. Bank ma najbardziej rozległą w kraju sieć placówek, rozbudowane serwisy bankowości internetowej oraz jest liderem rynku bankowości mobilnej, wymieniono w materiale.

"Zgodnie z ideą cyfrowej transformacji, na której oparta jest obecna długoterminowa strategia rozwoju, bank z powodzeniem współpracuje z finansowymi startupami w ramach autorskiego programu Let's Fintech with PKO Bank Polski. Jako pierwszy w krajowym sektorze bankowym udomowił blockchain, używając tej technologii do wysłania ponad 5 milionom klientów informacji o zmianach w regulaminach. Wreszcie, w październiku 2018 roku ogłosił, wspólnie z PFR, powołanie spółki technologicznej - operatora Chmury Krajowej, której celem jest cyfryzacja polskich przedsiębiorstw" - czytamy dalej.

W niespełna trzy miesiące po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 7 lutego 1919 roku naczelnik Józef Piłsudski, premier Ignacy Paderewski oraz minister poczty i telegrafów Hubert Linde podpisali dekret o utworzeniu P.K.O., powierzając nowo utworzonej instytucji misję zorganizowania w Polsce systemu gromadzenia oszczędności, niezbędnych do odbudowy kraju po latach zaborów i zniszczeniach I wojny światowej, przypomniano w materiale.

"Korzystając z sieci placówek pocztowych, P.K.O rozwijała się wraz z niepodległym państwem, by niespełna dekadę później być największym depozytariuszem oszczędności Polaków. Wkrótce rozszerzyła swoją działalność także na zagranicę - w 1929 roku powołała spółkę akcyjną Polska Kasa Opieki, by ułatwić rozsianym po świecie polskim emigrantom przekazywanie oszczędności do kraju" - czytamy w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 306 mld zł na koniec III kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)