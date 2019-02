WIG20 spadł na zamknięciu o 1,78 proc. do 2.371,33 pkt. mWIG40 zniżkował o 0,85 proc. do 4.115,91 pkt., sWIG80 poszedł w dół o 0,48 proc. do 11.389,90 pkt., a WIG stracił 1,46 proc. od 60.422,38 pkt.

WIG20 przed godziną 11.00 notował lekkie spadki i wahał się w przedziale 2.400-2.410 pkt. Po publikacji prognoz KE indeks poszedł mocno w dół.

"Impulsem dla spadków mogły być rewizje prognoz Komisji Europejskiej, głównie dla strefy euro i Niemiec" - powiedziała Agata Filipowicz-Rybicka, menedżer ds. strategii rynków finansowych w BM Alior Banku.

KE o 11.00 opublikowała prognozy gospodarcze. Obniżono w nich przewidywany wzrost gospodarczy w strefie euro w 2019 r. do 1,3 proc. z 1,9 proc. poprzednio. Prognoza dynamiki PKB dla Niemiec na ten rok spadła do 1,1 proc. z 1,8 proc.

Spodziewany przez KE wzrost gospodarczy w Polsce ma w 2019 roku wynieść 3,5 proc., choć poprzednio prognozowano 3,7 proc.

Niemiecki indeks DAX również poszedł w dół po godzinie 11.00 i w momencie zamknięcia GPW tracił ponad 2 proc.

W ocenie Filipowicz-Rybickiej, czwartkowe spadki WIG20 nie negują wzrostowego trendu, który rozpoczął się w październiku.

"Od początku roku mamy dobry układ na naszych indeksach. WIG20 testuje 2.395 pkt., czyli szczyt z sierpnia. Na ostatnich kilku sesjach indeks atakował ten poziom i próbował go trwale przebić, jednak dzisiejsza sesja może w tym przeszkodzić. Nie widzę jednak, by na razie trend wzrostowy miał się kończyć" - powiedziała.

Dodała, że o odwróceniu trendu świadczyłoby przełamanie dołków ze stycznia, czyli poziomu ok. 2.350 pkt. Jej zdaniem, jeśli WIG20 trwale przebiłby sierpniowe szczyty, jest szansa, że indeks będzie dążył do testowania maksimów ze stycznia 2018 r.

Obroty na GPW w czwartek wyniosły 623 mln zł, w tym na spółkach z WIG20 blisko 465 mln zł.

Wśród blue chipów na plusie sesję zakończyło jedynie CCC (o 0,2 proc.). Najmocniejsze spadki zanotowało PGNiG (o 3,3 proc.) i Eurocash (o 3,2 proc.).

mBank spadł o 1,6 proc. Bank podał, że w IV kwartale miał 332,7 mln zł zysku netto, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Prezes mBanku Cezary Stypułkowski poinformował, że bank liczy na powtórzenie w 2019 roku zysku z ubiegłego roku, ocenił jednak, że może być to trudne.

Na szerokim rynku Grupa Kęty wzrosła o 0,1 proc. W środę po sesji spółka podała, że prognozuje wypracowanie w 2019 r. 264 mln zł zysku netto wobec 261 mln zł szacunkowego wyniku za 2018 r.

Silnymi zwyżkami ponownie wyróżniły się Idea Bank (o 25 proc.) i Getin Holding (o 16 proc.). Na akcjach obu spółek zanotowano wysokie obroty - odpowiednio 17 mln zł i 27 mln zł. Getin Noble Bank zwyżkował o 7,7 proc. przy obrotach około 5 mln zł. Łącznie te trzy spółki odpowiadały za blisko 8 proc. łącznego obrotu na GPW w czwartek.

