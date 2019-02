Karski: w PE już osłabła wola do zajmowania się Polską (krótka2)

Źródło: PAP

W Parlamencie Europejskim już osłabła wola do zajmowania się Polską. Jest to dobry prognostyk a jednocześnie dowód na to, że argumenty polskie trafiają do przekonania większości - powiedział PAP w poniedziałek europoseł Karol Karski (PiS).